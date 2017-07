YEREL HABERLER / ORDU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yeni OSB'de istimlak süreci başladı

Yeni OSB'de istimlak süreci başladı



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi(OSB) Kamulaştırma Komisyonu yeni OSB alanının malikleri ve hisse sahipleri ile istimlak süreci konusunda istişarelerde bulunuldu.

Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında gerçekleşen toplantıya Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, Kamulaştırma Takdir Komisyonu adına Fatsa Belediye Başkan Yardımcıları Muharrem Aktepe, Reyhan Mollaoğlu ve İbrahim Eroğlu, Ordu Bilim Sanayi Müdürü Osman Zeki Ardahanlıoğlu, Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tayfun Karataş, Fatsa Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Yusuf Başta ve Emlak İstimlak Müdürü Habib Karakuzu ve yer sahipleri katıldı.



"Organize sanayi bölgemizde ülkemize ekonomik değer katan çok ciddi yatırımcılar var"

Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan başkanlığında gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, "Yeni Organize Sanayi Bölgesi alanının hisse sahipleri hukuki süreci konuşmak üzere bir araya geldik. Fatsa'da mevcut bir Organize Sanayi Bölgesi var, kurulmasında hayata geçmesinde vesile olan herkese dua edelim. Allah hepsinden razı olsun. Organize Sanayi Bölgemizde ülkemize ekonomik değer katan çok ciddi yatırımlar var mevcut. Organize Sanayi Bölgemiz 500 dönüm alan üzerinde 30 adet firmada yaklaşık 3 bin 500 kişi çalışıyor, dolaylı katkıları ile birlikte buradan on binlerce kişi istifade ediyor. Mevcut Organize Sanayi Bölgesi fiilen doldu, yatırım talebi alamıyoruz. Ülkemizin gelişen ekonomik gücü ile beraber yatırım talepleri de giderek artıyor. Bu nedenle yeni yatırım talepleri oldukça fazla. Bugün yerimiz hazır olsa tamamını dolduracak yatırım talebimiz var" dedi.



"Arazinin değer tespitine göre her bir hisse sahibi ile görüşme yapacağız"

Yeni OSB alanının tamamının özel mülkiyet olduğunu vurgulayan Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, "Toplam 172 adet bağımsız bölüm var, her bir parselde de birçok hisseder var. Toplam hisseder sayısı 850 adet. Organize Sanayi Yönetiminin bize vermiş olduğu yetkiyle istimlak sürecini takip etme yetkisi Fatsa Belediyemize verildi. Bakanlığımızda bu yetkiyi onayladı. Biz bu süreçte bir takdir komisyonu oluşturduk. Komisyonumuz ilgili sivil toplum örgütleri ilgili birimlerden piyasa değerlerine göre ciddi bir çalışma yaparak bir değer tespiti çalışması yaptı şimdi komisyonumuz bu değer tespitine göre her bir hisse sahibi ile görüşme yapacak. Süreç bu hafta başlayacak, hızlı bitirmek istiyoruz. Komisyonumuz piyasa değerlerine göre hisse sahiplerine fiyat teklifi sunacak. Buna göre ya hisseder sahipleri bu fiyat teklifini kabul edecek ya da kabul etmeyecek. Burada hiçbir yaptırım yetkimiz yok. Birinci aşama vatandaşın kendi rızası ile oluşacak. Teklifimizi kabul ederek yerini kamuyu kamuya terk eden vatandaş ile bir mutabakat protokolü imzalayacağız ve bu protokolü Bilim Sanayi Bakanlığımıza Organize Sanayiler Genel Müdürlüğüne göndereceğiz. Fatsa Belediyesi olarak biz bu sürecin takibini yapıyoruz, biz bu süreçte kendi bütçemizden bir istimlak bedeli ödemeyeceğiz. Yer sahiplerine ödeme direk bakanlık tarafından yapılacak, bakanlık asgari 1.5 ayda ama işlemler devam ettiği için ortalama 3 ay içerisinde ödenekleri şahıslara gönderiyor. Vatandaş tapu devrini Bakanlıktan parasını aldığı zaman yapacak. Biz istimlak sürecini 2 ay içerisinde tamamlamak istiyoruz. Yılbaşından önce hepsinin süreci bitmiş olsun diye arzu ediyoruz" dedi.



"Yerini vermeyenler için istimlak davası süreci başlayacak"

Takdir komisyonunun vereceği bedeli kabul etmeyenlerle ilgili istimlak davası süreci başlayacağını ifade eden Başkan Anlayan, "Ben yerimi hiç vermiyorum diyen de olabilir, yeri yetersiz bulan da olabilir. Ben yerimi hiç vermiyorum diyenlerin böyle bir şansı yok çünkü burası Kanunen Bakanlar Kurulu kararı ile Organize Sanayi Bölgesi alanı olarak tahsis edildi. Bütün görüşmeler yapıldıktan sonra anlaşamadıklarımız ile istimlak davası süreci başlayacak bu sefer takdir mahkemeye kalacak. Mahkeme bu sefer bilirkişi vasıtası ile o değer tespiti üzerinden fiyatı belirleyecek. Mahkemede fiyat iki-üç türlü çıkabilir, mahkemede bizim verdiğimiz rakamdan daha yüksek fiyata çıkabilir daha düşük fiyat da çıkabilir bunu önden kestirme şansımız yok" şeklinde konuştu.



"Organize sanayi bölgesi aş kapısı iş kapısı"

Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tayfun Karataş ise yaptığı konuşmada, Fatsa Organize Sanayi Bölgesinde 3 bin 500 kişinin istihdam edildiğini ifade ederek, "Hani insan ölür kalır eseri, hayvan ölür kalır semeri misali ortaya bir eser bırakıyorsunuz evet belki ata toprağını terk ediyorsunuz ama dediğim gibi memleketimize hizmet olarak fakir fukaraya bir aş kapısı iş kapısı olarak değerlendirmek lazım" ifadelerini kullandı.

Ordu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Osman Zeki Ardahanlıoğlu da Fatsa Organize Sanayi Bölgesinin Ordu'da bulunan 3 OSB'den en ileri seviyede olduğunu söyledi.

(AA-SLH-Y)



31.07.2017 17:53:49 TSI

NNNN