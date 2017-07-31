Elaziz Belediyespor'un 1. etap kampı sona erdi
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Hüseyin Kabukçu
ELAZIĞ (İHA) - Elaziz Belediyespor'un 1. etap kampı sona erdi.
TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek olan Elaziz Belediyespor, sezon öncesi hazırlıklarının 1. etabını tamamladı. Elazığspor Tesisleri'nde son çalışmasını gerçekleştiren kırmızı - lacivertliler, 2 gün izin yapacak ardından da 3 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da toplanıp 2. Etap hazırlıklarına başlayacağı bildirildi.
Kırmızı - Lacivertli ekibin, ikinci etap kampta yapacağı hazırlık maçları da netleşti. Kırmızı-Lacivertli ekip, belirlenen program dahilinde 6 Ağustos'ta Ankara Demirspor, 10 Ağustos'ta Manisa Büyükşehir Belediyespor, 12 Ağustos'ta Ergenespor ve 14 Ağustos'ta Bodrumspor ile karşı karşıya gelecek.
Kırmızı - Lacivertliler, 15 Ağustos'ta kampı tamamlayıp Elazığ'a dönerek ve TFF 3. Lig 3. Grup'un ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Karacabey Birlikspor maçı hazırlıklarına başlayacak.
(HK-HİV-Y)
31.07.2017 17:56:41 TSI
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