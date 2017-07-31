Salihli Belediyespor sezon hazırlıklarına başladı
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Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Manisa Süper Amatör Küme ekiplerinden Salihli Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Salihli Belediyespor Razlı Tesislerinde yeni sezon hazırlıkları için 15 günlük kampa giren yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Fikret Gezer ile antrenörler Adem Başaran ve Murat Kahraman yönetiminde 25 kişilik oyuncu kadrosuyla çalışmalara başladı. Yeni sezona günde çift antrenmanla hazırlanan yeşil-beyazlı futbolcular, teknik heyet nezaretinde sabah salonda ağırlık ve kondüsyon, öğleden sonra da sahada taktik ve teknik çalışma yapıyor. Salihli Belediyespor'u layık olduğu yere getirmek için mücadele edeceklerini vurgulayan teknik direktör Fikret Gezer, "Meşaleyi elimize aldık ve görevimizi en iyi şekilde yapmak için 25 kişilik oyuncu kadromuz ile yeni sezon çalışmalarımıza başladık. Tüm Salihli halkını vereceğimiz bu mücadelede yanımızda görmek istiyoruz" dedi.
(BA-AY-Y)
31.07.2017 18:02:37 TSI
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