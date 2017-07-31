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Zonguldak'ta ihracat yüzde 116,3 arttı

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 18:00
Zonguldak'ta ihracat yüzde 116,3 arttı
Zonguldak'ta ihracat yüzde 116,3 arttı

(Fotoğraflı)

Onur Altındağ
ZONGULDAK (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Zonguldak'ta geçen Haziran ayında ihracat yüzde 116,3 arttı.
TÜİK 2017 yılı Haziran ayı Dış Ticaret İstatistikleri verilerini açıkladı. Verilere göre Ülke genelinde ihracat yüzde 2,3 arttı. İthalat ise yüzde 1,5 azaldı. Zonguldak'ta ise ihracat yüzde 116,3 arttı, ithalat da yüzde 44,5 arttı. Karabük'te ise ihracat yüzde 21,3 azaldı, ithalat yüzde 28,7 arttı. Bartın'da ihracat yüzde 23,1 azaldı, ithalat da yüzde 7,8 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2017 yılı Haziran ayında, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 13 milyar 166 milyon dolar, ithalat yüzde 1,5 azalarak 19 milyar 177 milyon dolar olarak gerçekleşti.
(OA-OA-Y)

31.07.2017 18:02:49 TSI
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