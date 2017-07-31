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Başkent EDAŞ'ın Zonguldak'taki yatırım çalışması hızla devam ediyor

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 18:06
Başkent EDAŞ'ın Zonguldak'taki yatırım çalışması hızla devam ediyor
Başkent EDAŞ'ın Zonguldak'taki yatırım çalışması hızla devam ediyor

(Fotoğraflı)

ZONGULDAK (İHA) - Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. Zonguldak'ta kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik hizmeti kapsamında mayıs ayında başlattığı elektrik sistemi yenileme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Projenin en önemli etaplarından biri olan Kadırga Caddesi'ndeki yenileme çalışmaları ise 1-2-3 Ağustos 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Zonguldak genelinde 2017 yılında 43 milyon liralık yatırım planlayan Başkent EDAŞ, sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürüyor. Mayıs ayında 3,5 milyon liralık yatırımla başlanan elektrik sistemlerini yenileme projesi kapsamında Gazipaşa Caddesi ve Doktorlar Sokağı'ndaki çalışmalarını tamamlayan Başkent EDAŞ, çalışmalarına Kadırga Caddesi ile devam ediyor.
Zonguldak Valiliği ve Zonguldak Belediyesi ile koordineli olarak yürütülen çalışmaların Kadırga Yokuşu olarak bilinen Kadırga Caddesi etabı, 1-2-3 Ağustos 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu süre zarfında cadde trafiğe kapatılarak, trafik Liman Caddesi üzerinden çift yönlü sağlanacak.
Ayrıca yenileme çalışmaları kapsamında, Zonguldak Belediyesi tarafından ilan edilen Fevkani Köprüsü'nün güçlendirilmesi projesiyle uyumlu olacak şekilde Alemdar ve Maliye Caddeleri'nde köprü altındaki iş yerlerinin de elektrik şebekesi de yenilenecek.
(OA-OA-Y)

31.07.2017 18:08:43 TSI
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