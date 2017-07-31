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Başkan Bakıcı yeni hastane müdürüne 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu



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BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bozüyük Devlet Hastanesi Müdürlüğü görevine getirilen Abdurrahman Ozan'ı ziyaretinde yeni şehir hastanesi süreci konuşuldu.

Hastane Müdürü Abdurrahman Ozan'a yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Bakıcı; "Uzun yıllar Sağlık Bakanlığımız bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan Abdurrahman Ozan'a yeni görevinde başarılar dilerim. Allah görevinde muvaffak eylesin" dedi.

Ziyaret sırasında Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Nurşen Gürsoy ve hastane yöneticileri ile birlikte yapımına en kısa sürede başlanılacak olan yeni şehir hastanesi ve yapım süreci görüşülürken, Başkan Bakıcı, bu konunun kendileri için son derece önemli olduğunu ve Hükümet yatırımlarının Bozüyük'e büyük bir değer kattığını belirtti.

Başkan Bakıcı ziyaret sonunda hastane çalışanları ile görüşerek görevlerinde kolaylıklar diledi.

(FSİ-Y)



31.07.2017 18:08:53 TSI

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