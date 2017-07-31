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Müdür Uzunkaya, Polis Spor Gücü Sporcusunu ödüllendirdi



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ANTALYA (İHA) - Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Türkiye Kickboks Şampiyonasında birinci olan Polis Spor Gücü Sporcusu Kübra Karabağ'ı ödüllendirdi.

Türkiye Kickboks Federasyonu tarafından 20-26 Temmuz tarihleri arasında Niğde düzenlenen Türkiye Kickboks Şampiyonası'nda Şampiyonun olan Antalya Polis Spor Gücü Kulübü Sporcusu Kübra Karabağ, Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya'yı ziyaret etti. 60 kilo büyük bayanlar kategorisinde, rakiplerini yenen Karabağ'a ziyaretinde Antrenörü Yasin Urlu da eşlik etti.

Ziyarette Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, sporun, dünyada dili, ırkı, dini farklı insanları birleştiren önemli bir araç olduğunu söyledi. Türkiye Şampiyonu Kübra Karabağ'ı tebrik eden Uzunkaya, kendisini Dünya Şampiyonalarında da görmek istediğini temenni etti.

Müdür Uzunkaya, Karabağ'ı teşekkür belgesi ve yarım altın ile ödüllendirdi.

Antrenör Yasin Urlu'da İl Emniyet Müdürü Uzunkaya'ya Milli Takım Forması hediye etti.

(SÇ-SÇ-Y)



31.07.2017 18:10:31 TSI

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