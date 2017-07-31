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Afyonkarahisar Modern Sanayi Sitesi'nin proje çalışmaları devam ediyor



(Fotoğraflı)



Hayati Kanat

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Modern Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Tarafından Konya yoluna yapılacak sanayi sitesine ilişkin Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı M. Emin Birliktir bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Birliktir, sitenin yapılacağı arsanın tapusunun alındığını ve proje çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Birliktir, sitenin Afyonkarahisar-Konya karayolu 9. kilometresine yapılacağını ifade etti. Projenin hazineye ait bir arazide uygulanacağı söyleyen Birliktir, açıklamasında şunları söyledi:

"Bilindiği üzere 1.Küçük Sanayi Sitemiz şehrin içerisinde kalmış olup, yönetmelikler gereği oranın kaldırılması gerekiyordu. 1. Küçük Sanayi Sitemiz 381 iş yeri olarak yapılmış daha sonra iş yeri ihtiyaçlarından dolayı bölünerek yaklaşık 750 civarında iş yeri haline gelmiştir. Afyonkarahisar Modern Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi adı altında kooperatif kurduk. Bu sebeple arsa arayışına girdik ve Konya yolunda Afyon çıkışına yaklaşık 9 kilometre mesafede hazineye ait bir arsa bulduk ve talip olduk. Arsamız Konya yoluna sıfır olup yola cephesi yaklaşık bin metre uzunluğunda derinliği ise 200 metre civarındadır. Bu arsaya yaklaşık 100 metrekarelik 600 civarında iş yeri ve dükkan sığmakta ve bu sayının yarısına yakını ilk kayıtlarda dolmuştur. İşyerleri depreme dayanıklı prefabrik yapılacak olup yüksekliği 9 metre olacaktır. Esnaf ve sanatkarlarımızın ihtiyacına göre dükkanlar 100 metre 200 metre 300 metre ve 400 metre olarak verilebilecektir. Her 100 metrekarelik işyerinin ön kısmında yaklaşık 50 metre arsa verilecektir. Bu arsaya daha fazla işyeri, dükkan sığabilirdi ancak hem çevresinin hem de iç yollarının geniş olmasını istediğimizden 600 civarında iş yeri yerleştirilmiştir. Bu yıl içerisinde temel atmayı ve 4 yıl içerisinde de bitirip teslim etmeyi hedeflemekteyiz." diye konuştu.

(HK-GC-



31.07.2017 18:17:11 TSI

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