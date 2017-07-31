ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Vali Zorluoğlu cep telefonu numarasını muhtarlarla paylaştı

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 18:18
Vali Zorluoğlu cep telefonu numarasını muhtarlarla paylaştı
Vali Zorluoğlu cep telefonu numarasını muhtarlarla paylaştı

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van Valisi Murat Zorluoğlu, il merkezi ve ilçelerde görevli muhtarlardan oluşan yaklaşık 40 kişilik heyeti makamında ağırlayarak, cep telefonu numarasını paylaştı.
Muhtar heyetini Valilik Ali Paşa Toplantı Salonu'nda kabul eden Vali Zorluoğlu, onlarla tek tek tanışıp görev yerlerini öğrendi. Muhtarlara, bir araya geldikleri bu toplantının yalnızca bir 'hoş geldiniz' toplantısı olarak kabul edilmesi gerektiğini ifade eden Zorluoğlu, önümüzdeki dönemde muhtarlarla daha sık ve geniş zamanda görüşeceklerini söyledi. İlerleyen günlerde, kamu yatırımı bulunan ve köylere hizmet götüren kurumların müdürleri ile birlikte gerçekleştirecekleri toplantılarda, muhtarların devletten mahalleleri adına beklentilerini öğreneceklerini ve hizmetleri tek tek değerlendireceklerini kaydeden Vali Zorluoğlu, "Değerli arkadaşlar, ziyaretiniz ve tanıştığımız için çok memnun oldum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah burada görev yaptığımız süre içerisinde zaman zaman meseleleri konuşmak için tek tek, bazen de hep birlikte görüşeceğiz. Muhtarlar bizim için çok önemli, çok kıymetli ve alanda adeta bizim kollarımız. Dolayısıyla sizler, vatandaşlarımızın sorunlarını bizlere iletmek adına bir köprü vazifesi görüyorsunuz. İnşallah çok iyi bir iletişimimiz olacak" dedi.
Ziyarette yer alan muhtarlara, kendisiyle görüşme konusunda çok rahat edeceklerini ifade eden Vali Zorluoğlu, "Benim aynı zamanda belediye başkanlığı görevim olduğu için mahalle muhtarlarıyla bu bakımdan da görüşmemiz gerekiyor. Belediye hizmetleri bakımından muhtarlıklar çok önemli. İnşallah beraber güzel bir diyalog içerisinde, devletimizin tüm imkânlarını vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Beraber çalışacağız. Beraber hareket edeceğiz. Sorunlarınızı, sıkıntılarınızı kaymakamlara ve bana ileteceksiniz. İlçelerinize, mahallelerinize geldiğimde müstakil toplantılar yapacağız. Bunu her ilçede ayrı ayrı yapacağız" diye konuştu.
İl genelindeki değerlendirmeleri kapsamında bir kısım hizmetlerin yapılmış olduğunu, bir kısım hizmetlerin ise halen beklediğini tespit ettiğini dile getiren Vali Zorluoğlu, "Bir takım acil sorunlar var biliyorum. Bunların hepsine gücüm yettiğince müdahil olacağım. Biz buraya çalışmaya geldik değerli muhtarlar ve bu dönemde Van gibi kritik bir yerde bizi görevlendiren Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz, burada eksik kalan hizmetleri süratle tamamlamamız için bizi görevlendirdi. Dolayısıyla ben de bütün enerjimi, gücümü, birikimimi ve bilgimi; Van'a, ilçelerine ve köylerine inşallah yoğun bir şekilde harcayacağım. Dinamik biriyim ve idarecilikte; alanda dolaşarak, insanların sorunlarını yerinde görerek ve sorunların kaynağını tespit ederek çözme gibi bir yaklaşımım var. Beni alanda daha çok göreceksiniz. Yetkilerimi kimseye vermem, kendim kullanırım. Onun için belediyede de muhatabınız biziz" ifadelerini kullandı.
Muhtarlarla kendi cep telefonu numarasını da paylaşan Vali Zorluoğlu, "Acil bir durum olduğunda, kendinizi çaresiz hissettiğinizde veya bizim müdahale etmemiz gereken bir konu olduğunda beni arayacaksınız. Numaram bütün muhtarlarda bulunacak. Aynı şekilde tüm muhtarların numarası da bende bulunacak. Önemli ve acil işler için aramaktan çekinmeyin. Gecenin ikisi, üçü, beşi demeyin, biz 24 saat görev yapıyoruz. Diyalog ve karşılıklı güven ilişkisi içerisinde, Allah'ın izniyle Van merkez ve ilçelerinde, mahallelerinde inşallah hızlı bir şekilde eksik kalan hizmetleri aşama aşama öncelikli olarak çözeceğiz. Allah yar ve yardımcınız olsun" şeklinde konuştu.
(MSA-Y)

31.07.2017 18:19:51 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Çaldıran'da sel
YEREL

ÇALDIRAN'DA SEL
Kaymakam Dundar, halkın sorunlarını dinledi
YEREL

KAYMAKAM DUNDAR, HALKIN SORUNLARINI DİNLEDİ
İpekyolu Belediyesi, 32 branşta bin 100 kursiyere eğitim veriyor
YEREL

İPEKYOLU BELEDİYESİ, 32 BRANŞTA BİN 100 KURSİYERE EĞİTİM VERİYOR
Van Ekonomi Konseyinden aylık olağan toplantı
YEREL

VAN EKONOMİ KONSEYİNDEN AYLIK OLAĞAN TOPLANTI
Van'da zincirleme kaza: 1 yaralı
YEREL

VAN'DA ZİNCİRLEME KAZA: 1 YARALI
Edremit Belediyesinden evleneceklere 'Düğün Bohçası' desteği
YEREL

EDREMİT BELEDİYESİNDEN EVLENECEKLERE 'DÜĞÜN BOHÇASI' DESTEĞİ
Van'da martı ölümleri
YEREL

VAN'DA MARTI ÖLÜMLERİ
İpekyolu Belediyesinden yol yapım ve asfaltlama çalışması
YEREL

İPEKYOLU BELEDİYESİNDEN YOL YAPIM VE ASFALTLAMA ÇALIŞMASI
Çanakkale ve İstanbul gezisine giden gençler döndü
YEREL

ÇANAKKALE VE İSTANBUL GEZİSİNE GİDEN GENÇLER DÖNDÜ
120 çocuk Kur'an-ı Kerim öğrendi
YEREL

120 ÇOCUK KUR'AN-I KERİM ÖĞRENDİ
Van'da trafik kazası: 7 yaralı
YEREL

VAN'DA TRAFİK KAZASI: 7 YARALI
Ambulans şoförlerine eğitim
YEREL

AMBULANS ŞOFÖRLERİNE EĞİTİM
Gürpınar'da yeşillendirme çalışması
YEREL

GÜRPINAR'DA YEŞİLLENDİRME ÇALIŞMASI
Van'da 278 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL

VAN'DA 278 BİN 500 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Başkan Karael'den kaydı olmayan iş yeri sahiplerine uyarı
YEREL

BAŞKAN KARAEL'DEN KAYDI OLMAYAN İŞ YERİ SAHİPLERİNE UYARI
Çiftçilerin temmuz sıcağında tırpanla ot biçme çilesi
YEREL

ÇİFTÇİLERİN TEMMUZ SICAĞINDA TIRPANLA OT BİÇME ÇİLESİ
Van'da motosikletler denetlendi
YEREL

VAN'DA MOTOSİKLETLER DENETLENDİ
Van'da 48 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL

VAN'DA 48 BİN PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Van'da 78 kilo eroin ele geçirildi
YEREL

VAN'DA 78 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ