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Ünye'de boğulan iki kişi toprağa verildi

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 18:19
Ünye'de boğulan iki kişi toprağa verildi
Ünye'de boğulan iki kişi toprağa verildi
- Cenaze namazını boğulanlardan birinin ağabeyi kıldırdı

(Fotoğraflı)

Hamza Alp
ORDU (İHA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde dün denizde boğulan iki gencin cenazesi toprağa verildi.
Dün Sahilköy Mahallesi Çınarsuyu mevkisinde serinlemek için denize giren Mehmet Kılıçarslan ve Tayfun Kement boğularak hayatlarını kaybetmişti.
İki genç için Ünye Büyük Cami'de ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazını Mehmet Kılıçaslan'ın Tekkiraz Mahallesi Merkez Camisi imamı olan ağabeyi İbrahim Kılıçaslan kıldırdı.
Kılınan namazın ardından Tayfun Kement Akkuş'ta, Mustafa Kılıçarslan ise Aydıntepe Mahallesi'nde defnedildi.
Cenazeye Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
(HA-SLH-Y)

31.07.2017 18:20:50 TSI
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