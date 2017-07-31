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Aydoğdu Sosyal Etkinlik Merkezi öğrencileri kukla tiyatrosuna katıldı



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Aydoğdu Mahallesi Sosyal Etkinlik Merkezi (SEM) öğrencileri, kukla tiyatrosu gösterisine katıldı. Çocuklar kuklaların canlandığı masalsı dünyada keyifli anlar yaşadı.

Aydoğdu Mahallesi SEM öğrencilerinden 24 çocuğun katıldığı kukla tiyatrosu gösterisi, Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Ruh Sağlığı Merkezinde gerçekleştirildi. Çocuklar kuklaların canlandığı masalsı dünyada keyifli anlar yaşadı. Kukla gösterisinin ardından masal okuma etkinliğine de iştirak eden Aydoğdu SEM'li çocuklar, gönüllerince eğlendikleri bir gün geçirdiler.

Daha sonra yüz boyama ve sosis balon etkinlikleri ile farklı aktivitelerle tanışan çocuklar, eğlenceli oyun havaları eşliğinde göbek attılar.

Toplumca dezavantajlı kesim olarak kabul edilen romanların yoğun olarak yaşadığı Aydoğdu Mahallesi'nde yaşayan ve Aydoğdu SEM'de çeşitli konularda destek eğitimi alan çocuklar, Süleymanpaşa Belediyesi'ne bağlı Çocuk Ruh Sağlığı Merkezi'nde birbirinden farklı etkinliklerle keyifli bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadılar.

Aydoğdu SEM bünyesinde eğitim alan çocuklara yönelik farklı aktivitelerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.

(HLD-MEF-Y)



31.07.2017 18:30:42 TSI

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