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Vali Çiftçi, köy muhtarları ile bir araya geldi



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KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, 40 merkez köy muhtarı ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge ile Devletin ve Hükümetin temsilcisi, İl genel idaresinin başı ve mercii olan İl Valilerinin vatandaşların istek, öneri ve şikayetlerini alıp, değerlendirmek için vatandaşların kendilerine veya idari birimlere müracaatları beklenmeden, doğrudan temas kurmak suretiyle toplumun tüm kesimlerine daha geniş bir şekilde ulaşılmalarını teminen toplantılar yapmaları istendi. Bu kapsamda Kırklareli Valiliği Atatürk Toplantı Salonunda, Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi Başkanlığında, Merkez Köy Muhtarları ile toplantı yapıldı.

Muhtarların Köylerindeki çalışmaların ve sorunların görüşüldüğü Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi'nin Başkanlık yaptığı toplantıya, Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, İl Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz, Kurum Amirleri ve 40 merkez köy muhtarı katıldı.

(HLD-MEF-Y)



31.07.2017 18:33:32 TSI

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