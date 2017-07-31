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Çermik Festivali'nde muhteşem final



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Aziziye Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği "2. Ilıca Çermik Festivali" muhteşem bir final ile sona erdi. Ilıca Orhan Tavlı Stadı'nda düzenlenen festivalin üçüncü gününde de katılımcılar güreşe ve eğlenceye doydu. Üçüncü gün etkinlikleri geleneksel karakucak güreşleri ile başladı, aşıklar şöleni, tiyatro gösterisi ve konserlerle devam etti. Gecenin finalinde sahneye çıkar Sanatçı Esat Kabaklı, festivale yakışı bir final yaparak katılımcıları adeta mest etti.

Festivalin üçüncü günü etkinlikleri 1. Aziziye Karakucak Güreşleri ile başladı. 400'ün üzerinde sporcunun mücadele ettiği güreşlerde başpehlivanlığı Fatih Yaşarlı kazandı. Festivalin akşam bölümü ise, Rahim Sağlam, İhsan Yavuzer ve Kul Nuri'den oluşan aşıklar şöleni ile başladı. Ardından sahneye çıkan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Sanat Yönetmeni Emrah Çılgı idaresindeki tiyatro ekibi orta oyunu ile güldürdü. Sanatçı Hakan Murat Çukur'un birbirinden güzel eserleriyle renk kattığı festivalde, minik bir kız çocuğunun ağlayarak söylediği İstiklal Marşı katılımcılar arasında duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Gecenin finalinde sahneye çıkan ünlü sanatçı Esat Kabaklı, birlik ve beraberliği pekiştiren ve milli duyguları ön plana çıkaran türküleriyle katılımcılara doyumsuz bir gece yaşattı. Festivale katılan sanatçılara protokol üyeleri tarafından plaket takdim edilirken, Esat Kabaklı'ya da hediyelerini Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan takdim etti.

Üç gün süren festivale yaptığı başarılı sunumu ve seslendirdiği şiiriyle renk katan Adavapuru Şakir'e de (Şakir Bozan) plaketini İmam Hatip Okulları Platformu Erzurum İl Koordinatörü Tekin Pınar verdi.

BAŞKAN ORHAN: ÇOK GÜZEL BİR ORGANİZASYON OLDU

Festivalle ilgili değerlendirmelerde bulunan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 2.'sini düzenledikleri festivalin oldukça renkli ve eğlenceli geçtiğini ifade etti. Üç gün süren festival boyunca, toplumun her kesimine hitap eden etkinlikler ve programlar gerçekleştirdiklerinin altını çizen Başkan Orhan, kortej yürüyüşü ile başlayan festivalimizde konserler, çocuk oyun alanları, yöresel ürün standları yer aldı. Uçurtma şenliği, geleneksel oyunlar ile çocuk oyunlarından kesitlerin sunulduğu festivalde, hayvancılığı teşvik etmek amacıyla da kuzu ve buzağı yarışmaları düzenlendi. Sportif anlamda gerçekleştirilen ve artık geleneksel hale getireceğimiz 1. Aziziye Karakucak Güreşleri ile Türkiye'nin farklı bölgelerinden ve Azerbaycan ile Gürcistan'dan yüzlerce sporcuyu ilçemizde misafir ettik. Kıran kırana geçen müsabakalar sonunda dereceye girenlere ödüllerini takdim ederken, güreş sevdalılarının da dikkatini ilçemize çekmeyi başardık. Festivalin son gününde aşıklar şöleni ve Esat Kabaklı konseri ile final yaptık. İlçemize yakışır, tanıtımın ve coşkunun en üst seviyede olduğu çok güzel bir organizasyon oldu." ifadelerini kullandı.

Çermik Festivali ile Türkiye'nin dikkatini Erzurum'a ve Aziziye'ye çekmeyi amaçladıklarına işaret eden Başkan Orhan, kış turizmi ile gündemde yer alan Erzurum'u termal turizm ile de ön plana çıkarmayı amaçladıklarına vurgu yaptı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen festivalin oldukça renkli ve eğlenceli geçtiğine dikkat çeken Başkan Orhan, şunları kaydetti: "2015 yılında ilkini gerçekleştirdiğimiz Çermik Festivali'nin ülkemizin geçtiği hassas dönem, yaşanan acı olaylar ve hain darbe girişimi nedeniyle 2016 yılında gerçekleştirememiştik. Bu yıl ikincisini titiz bir çalışma sonucu gerçekleştirdik. Festivalin başladığı ilk günden itibaren coşkunun doruğa çıktığı anlar yaşadık. Ülkemizin ve şehrimizin dikkatini ilçemize çekmeyi başardık. Festivalimizin ilk gününden itibaren bizleri yalnız bırakmayan aziz hemşehrilerim başta olmak üzere, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, teşkilat mensuplarına, muhtarlarımıza, haberleriyle festivali gündemde tutan yerel ve ulusal basın mensuplarına, sesleri ve sanatlarıyla festivalimize renk katan kıymetli sanatçılarımıza, festivalin sorunsuz bir şekilde gerçeklemesini sağlayan, başkan yardımcısı, birim müdürü ve personelimiz ile sunucusundan, organizasyon şirketine tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıl da bu yıldan daha renkli ve daha coşkulu bir festivalde yine hemşehrilerimizle buluşacağız."

2. Ilıca Çermik Festivali havai fişek gösterisi ile sona erdi.

(ERZ-AT-Y)



31.07.2017 18:34:18 TSI

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