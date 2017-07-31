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Çaldıran'da sel

- Çaldıran Belediyesi, sel felaketinin yaşandığı mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor



(Fotoğraflı)



M. Emin Arvas

VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran ilçesinde yaklaşık 20 dakika etkili olan sağanak yağış nedeniyle meydana gelen sel, zarara yol açtı.

Çaldıran ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış, yaklaşık 20 dakika etkisini sürdürdü. Fırtınayla birlikte etkili olan sağanak, Enginler ve Ayrancılar mahallelerinden sele neden oldu. Ayrancılar Mahallesi'ndeki bazı ev ve ahırları su basarken, belediyeye ait iş makineleri de bölgeye sevk edildi. Çaldıran Belediyesi ekipleri sel suyuna yön vermek için mahallede çalışırken, ekili alanların da zarar gördüğü belirtildi.

Öte yandan, ilçedeki bazı ev ve iş yerlerinin de çatıları fırtınadan dolayı uçtu.

(MSA-Y)



31.07.2017 18:43:06 TSI

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