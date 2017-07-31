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Levent Vadisi için istişare toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Hasan Eryılmaz

MALATYA (İHA) - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan Levent Vadisi'ne Doğu Anadolu Projesi (DAP) İdaresi desteğiyle yapılması istenen tasarım çalışması için istişare toplantısı düzenlendi.

Levent Vadisi Seyir Terasında gerçekleştirilen toplantıya, Akçadağ Kaymakamı Serdar Demirhan, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Malatya Kültür ve Turizm İl Müdürü Levent İskenderoğlu, DAP İdaresi Başkan Yardımcısı Volkan Güler ile Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş katıldı. Programda Levent Vadisi'yle ilgili bir sunum yapan Malatya Kültür ve Turizm İl Müdürü Levent İskenderoğlu,"Levent Vadisi 65 milyon yıllık jeolojik ve jeomorfolojik oluşumları ile dünyada çok nadir vadilerden biri. Arkeolojik anlamda Levent Vadisi'nde aşağı yukarı 10 bin yıllık bir tarih var. Bu 10 bin yıllık tarihe ait izler, yani arkeolojik sit alanı olabilecek değerler tespit edildi. Bu mağaraların birçoğu tarihte yaşama sahne olmuş mağaralar. Bu tespitlerin ardından bir envanter çalışmamız hazır hale getirildi. Çalışmanın içinde vadinin coğrafik ve jeolojik özelliklerinden, proje alanının jeolojisine, vadinin jeopark olarak değerlendirilmesinden arkeolojik envanterine, vadi içerisinde yapılabilecek aktivitelere kadar bir çok konuya yer verildi. DAP'ın desteği ile hazırlanacak alan tasarım projesi ile vadi bir bütün olarak her yönüyle ele alınıp vadinin turizm geleceği şekillenecek bu anlamda bu proje çok önemli" ifadelerini kullandı. Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan ise, "Malatya'da sektörlerin her alanda canlandırılması,Malatya'nın sadece bir kayısıya bağımlıktan kurtarılması lazım yoksa kentimizin gelişmesi sınırlı olacaktır.Bu bakımdan yol alınması gereken alanlardan biriside turizmdir. Malatya'da bir Ayasofya bir Efes olmadığına göre bizim potansiyellerimizin tamamını sunabilir hale gelmemiz önem arz ediyor" dedi.

Malatya'nın ekonomik anlamda kalkınmasının ekonomik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ile mümkün olacağını belirten, DAP İdaresi Başkan Yardımcısı Volkan Güler'de, "Malatya'da sadece kayısıya dayalı bir ekonomi kent istenilen noktaya taşınamaz.Bir tık öteye global ölçekte yeni bir merkeze dönüşülmesi için yeni sektörlerin ilave edilmesi lazım.Bu nokta mutlaka turizmi sürece dahil etmemiz lazım. Malatya'nın çok daha fazla turist çekebilmesine Levent Vadisi büyük bir katkı sunacaktır.Bu noktadaki çalışmalarımızı hız kesmeden devam ettirmeliyiz" diye konuştu

Yapılan konuşmaların ardından heyet Levent Vadisi Kanyonu'nu gezerek bölgede incelemelerde bulundu.

(HE-SD-Y)



31.07.2017 18:51:34 TSI

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