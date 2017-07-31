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Aksaray İl Özel İdaresi araç filosunu güçlendiriyor



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da İl Özel İdaresi araç filosuna 5 yeni araç ekleyerek filosunu güçlendirdi.

Aksaray İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Altundağ, hizmetlerin daha hızlı ve daha kaliteli olması için araç filolarını güçlendirdiklerini belirterek, "Araç parkımıza kattığımız 5 yeni araç ile hali hazırda yaptığımız hizmetlerin daha hızlı ve daha efektif yapılması için var gücümüzle çalışmamıza yardımcı olacaktır. 4 adet 8 metreküp havuz damperli 320 beygir 4x2 olan araçlar köy işlerinde daha rahat hareket etme kabiliyeti olan araçlardır. Özellikle köy yollarında yaptığımız yama işlerinde daha aktif kullanacağımız bir özelliğe sahiptir. Diğer bir aracımız ise bıçak boyutu 3.66 metre olan, 120 (m) greyderi ise kış şartlarında ve yol yapım çalışmalarında kullanılacaktır" dedi.

(YC-FM-Y)



31.07.2017 19:08:42 TSI

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