YEREL HABERLER / ÇANKIRI HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ilgaz'da doğalgaza ilk kazma dualarla vuruldu

Ilgaz'da doğalgaza ilk kazma dualarla vuruldu



(Fotoğraflı)



Recep Doğru

ÇANKIRI (İHA) - Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde doğalgaz çalışmalarına ilk kazma kurban kesilerek vuruldu.

İlçe merkezinde bulunan Alparslan Türkeş Parkı'nda yapılan törene Ilgaz Belediye Başkanı Arif Çayır, AK Parti Çankırı İl Başkanı Celal Kaman, MHP Çankırı İl Başkanı Hidayet Çelik, AK Parti Ilgaz İlçe Başkanı İsmail Akbak, CHP Ilgaz İlçe Başkanı Ufuk Geyikçi, MHP Ilgaz İlçe Başkanı Mustafa Yazıharman, yüklenici firma yetkilileri ve Ilgazlı vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından kürsüye Çıkan Ilgaz Belediye Başkanı Arif Çayır , "Allah'a şükrüler olsun ki bizler iç içe hep beraber bu günleri gördük. İşte Ilgaz bu ve ben her zaman şunu diyorum ayrımız gayrımız yok önemli olan memleket ve millet. Şimdi biz 3 yıl önce bir yola çıktık bu yolda siz değerli hemşehrilerimizin soluğunu her zaman ensemizde hissettik. Siyasi partilerimizin desteği olmasa ve en önemlisi Sayın Başbakanımızın desteği olmasa bunları başarmak kolay bir olay değil. Şimdi bizim bir kitapçığımız vardı bu kitapçıkta dedik ki sevdamız Ilgaz ve Ilgaz için yapacağımız projeleri tek tek yazdık ve bugün de vaat ettiğimiz doğalgaz çalışmalarına ilk kazmayı vuruyoruz. Ilgaz her şeyi hak ediyor''dedi.



"Ilgaz kapıların kolay açılabileceği bir isme sahip'"

Ilgaz isminin her zaman çok büyük olduğuna ayrıca vurgu yapan Başkan Çayır, "İnsanlarımız kışın buradan göç yapıyor ama inşallah bu doğalgaz sayesinde Ilgaz göç vermeyecek" dedi.

Yapılan doğalgaz çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Arif Çayır, Ilgaz halkı iki buçuk 3 yıl içinde yüzde 80 olarak çalışmaların tamamlanacağını aktardı.

Kurban kesme töreninin ardından kepçenin koltuğuna oturan Başkan Çayır da sembolik olarak toprağa kepçeyi vurarak besmeleyle çalışmalara başladı. Daha sonra program verilen yemek ikramının ardından son buldu.

(RD-SLH-Y)



31.07.2017 19:11:21 TSI

NNNN