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Midyat'ta doğalgaz hamlesi



(Fotoğraflı)



Bilal Bedir

MARDİN (İHA) - Midyat Belediye Meclisince, ilçeye doğalgaz getirilmesi için çalışmalar yapılacak.

AK Parti Meclis Üyesi Zeki Çiçek, "Devam eden Mardin merkez, Kızıltepe doğalgaz hattının şebekesi, dağıtılmasını üstlenen Ak-Mercan firmasına Midyat ilçemize aynı şekilde yapılması konusunda belediyemize yetki verilmesi hususunda belediye meclisine yazı gönderilmiştir. Doğalgaz Midyat' ta büyük bir eksiklik. Hem maddi hem manevi olarak Midyat halkına faydalı olacağını düşünüyoruz" dedi.

(BB-MP-Y)



31.07.2017 21:27:43 TSI

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