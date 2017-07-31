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AFJET Afyonspor, Fatih Karagümrük maçı tatil edildi



(Fotoğraflı)



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Bu sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup da mücadele edecek olan AFJET Afyonspor, hazırlık maçında Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Afyonspor'un 1-0 önde götürdüğü karşılaşmada, 81. dakikada futbolcular arasında yaşanan gerginlikten dolayı hakem maçı tatil etti.

Yeni sezon hazırlıklarını aralıksız sürdüren AFJET Afyonspor ikinci hazırlık maçını TFF. 2 Lig Beyaz Grup takımlarından Fatih Karagümrük ile yaptı. İlk hazırlık maçında Belçika ekibini 2-0 mağlup eden AFJET Afyonspor, 2. hazırlık maçına da atak başladı ve henüz maçında başında 12. dakikada Ali Kılıç'ın pası ile buluşan Ömer Çelik'in ayağından kazandığı gol ile 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı bu golle sona erdi.

Maçın ikinci yarısında ise AFJET Afyonspor kontrataklar ile Karagümrük'ü deyim yerindeyse adeta bunalttı. Her iki takımında hayli hırslı bir oyun sergiledikleri maçın 81. Dakikasında futbolcular arasından gerginlik yaşanmaya başlanınca maçın hakemi tarafından karşılaşmanın tatil edilmesine karar verildi.

Öte yandan, karşılaşmayı geçtiğimiz hafta yapılan genel kurulu sonrası başkanlık görevini devralan AFJET Afyonspor'un kulüp Başkanı Ali Rıza Gürakar ve yeni yönetim kurulu üyeleri de izledi.

(GC-



31.07.2017 21:50:30 TSI

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