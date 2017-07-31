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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 22:29
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA)  Düzce'de serasında uyuşturucu yapımında kullanılan kenevir bitkisi yetiştirdiği iddia edilen şahıs gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbar üzerine merkeze bağlı Kirazlı köyüne operasyon düzenledi. İşlettiği serada yasa dışı olan kenevir ekimi yaptığı iddia edilen şahsın ev, eklenti ve serasında yapılan aramalar sonucunda sera içerisinde boyları 100 ile 120 santimetre arasında değişen 8 kök kenevir bitkisi bulundu. Şahsın evinde de bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlemler devam ediyor.
(TT-Y)

31.07.2017 22:31:56 TSI
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