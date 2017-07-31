'Fındığı erken toplamayın' uyarısı
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Ertuğrul Yüksel
ZONGULDAK (İHA)- Alaplı Kaymakamlığı, yaklaşan fındık hasat dönemi sebebiyle üreticileri erken hasat yapmama konusunda uyardı.
Yaklaşan hasat öncesinde fındık üreticileri uyarılarak, fındığın olgunlaşmadan toplanmamasını istendi. Konuyla ilgili Alaplı Kaymakamlığından yapılan açıklamada Karadeniz sahil kesimlerinde fındık toplama başlangıç tarihinin 5 Ağustos, orta kesim için 12 Ağustos, yüksek kesim için ise 19 Ağustos olarak belirlendiği bildirildi.Fındık ihraç başlangıç tarihinin ise her kesimin hasat tarihlerinden bir hafta sonrası olarak tespit edildiği vurgulandı.
(EY-OA-Y)
31.07.2017 22:43:31 TSI
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