ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Vali Orhan Çiftçi, Vatandaşla Buluşmaya Başladı

01 Ağustos 2017 Salı, 08:38
Vali Orhan Çiftçi, Vatandaşla Buluşmaya Başladı
Vali Orhan Çiftçi, Vatandaşla Buluşmaya Başladı

(Fotoğraflı)

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi'nin vatandaşla Buluşma Toplantılarının ilki gerçekleşti.
Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, vatandaşların isteklerini, arzularını, şikayetlerini dinlemek için vatandaşlarla bir araya gelerek toplumun tüm kesimlerine ulaştı. Daha etkin, daha verimli, daha hızlı hizmet sunulması amacıyla her ay vatandaşlarla buluşacak.
Bu kapsamda Vatandaşla Buluşma Toplantılarının ilki, Kırklareli Anadolu Lisesinde gerçekleşti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Vali Çiftçi, tüm vatandaşların tek tek isteklerini dinledi. Kurum Müdürlerinin de hazır olduğu toplantıda vatandaşların istekleri ve sorunları dinlenilerek ilgili kurumlara gerekli talimatlar verildi.
(HLD-MEF-Y)

01.08.2017 08:40:14 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Vali Çiftçi, köy muhtarları ile bir araya geldi
YEREL

VALİ ÇİFTÇİ, KÖY MUHTARLARI İLE BİR ARAYA GELDİ
Havza Bazlı Tarımsal Üretimi Destekleme çalışmaları
YEREL

HAVZA BAZLI TARIMSAL ÜRETİMİ DESTEKLEME ÇALIŞMALARI
Tarımda Kalite Gıdada Güvenlik projesine destek
YEREL

TARIMDA KALİTE GIDADA GÜVENLİK PROJESİNE DESTEK
Yaralı göçmen kuşlar tedavi altına alındı
YEREL

YARALI GÖÇMEN KUŞLAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
Sigarayı bırak hayatı bırakma
YEREL

SİGARAYI BIRAK HAYATI BIRAKMA