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Vali Orhan Çiftçi, Vatandaşla Buluşmaya Başladı



(Fotoğraflı)



KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi'nin vatandaşla Buluşma Toplantılarının ilki gerçekleşti.

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, vatandaşların isteklerini, arzularını, şikayetlerini dinlemek için vatandaşlarla bir araya gelerek toplumun tüm kesimlerine ulaştı. Daha etkin, daha verimli, daha hızlı hizmet sunulması amacıyla her ay vatandaşlarla buluşacak.

Bu kapsamda Vatandaşla Buluşma Toplantılarının ilki, Kırklareli Anadolu Lisesinde gerçekleşti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Vali Çiftçi, tüm vatandaşların tek tek isteklerini dinledi. Kurum Müdürlerinin de hazır olduğu toplantıda vatandaşların istekleri ve sorunları dinlenilerek ilgili kurumlara gerekli talimatlar verildi.

(HLD-MEF-Y)



01.08.2017 08:40:14 TSI

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