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SGK Müdürü Tekin ilk defa bağlanacak gelir ve aylık ödemeleriyle ilgili açıklama yaptı

01 Ağustos 2017 Salı, 08:56
SGK Müdürü Tekin ilk defa bağlanacak gelir ve aylık ödemeleriyle ilgili açıklama yaptı
SGK Müdürü Tekin ilk defa bağlanacak gelir ve aylık ödemeleriyle ilgili açıklama yaptı

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Adıyaman Müdürü Fuat Tekin, SGK tarafından ilk defa bağlanacak gelir ve aylık ödemeleri hakkında açıklamada bulundu.
SGK Müdürü Fuat Tekin, 01 Ağustos 2017 tarihinden geçerli olarak bağlanacak ilk gelir,aylık ve emekli ikramiyesi ödemeleri sigortalıların tercihleri esas alınarak ödenmeye başlanacağını kaydetti.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Fuat Tekin, "5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar ile (c) bendi kapsamında sigortalı iken görevinden ayrılmış olanlar ve özel kanunlar kapsamında bulunanlar bu kapsama giriyor. Kurumumuzca bağlanacak ilk gelir,aylıkları ile emekli ikramiyesi ödemelerinin gönderilmesini tercih ettikleri banka veya PTT şube bilgilerini Kurumumuza yapacakları aylık talep başvuruları sırasında yazılı olarak beyan etmeleri gerekiyor. Yine 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılardan görevde iken emeklilik talebinde bulunanların ise ödemelerinin gönderilmesini tercih ettikleri banka veya PTT şube bilgilerini görev yaptıkları kurumlarına yapacakları başvuruları sırasında, yazılı olarak beyan etmeleri ve bu beyanların Kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, bankalar ve PTT ile imzalanan söz konusu protokolün 4'üncü maddesinde, 'Gelir, aylık alanlar tarafından herhangi bir tercihte bulunulmadığı durumlarda ilk defa bağlanan gelir, aylıkların hangi bankaya gönderileceğine ilişkin usul ve esaslar, Kurum tarafından belirlenecektir.' hükmüne yer verilmiştir. Buna göre, 5510 sayılı Kanun ve diğer Kanunlar kapsamında Kurumumuz tarafından ilk defa bağlanacak gelir, aylıklar ile emekli ikramiyeleri, 01 Ağustos 2017 tarihinden itibaren sigortalıların tercih ettiği bankalar veya PTT şubelerine, herhangi bir banka tercihinde bulunmayanların ilk defa bağlanacak gelir, aylıkları ile emekli ikramiyeleri ise T.C. Ziraat Bankası şubelerine gönderilecektir" dedi.
(AHM)

01.08.2017 08:59:12 TSI
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