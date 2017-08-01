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Böyle hatıra fotoğrafı çektirmek herkese nasip olmaz

01 Ağustos 2017 Salı, 09:20
Böyle hatıra fotoğrafı çektirmek herkese nasip olmaz
Böyle hatıra fotoğrafı çektirmek herkese nasip olmaz
- Cumhuriyetle yaşıt Fatma Nine, torununun torununu kucakladı

(Fotoğraflı)

İbrahim Kılınç
AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Kozalaklı mahallesinde yaşayan asırlık nine Fatma Şenol, torunun torununu gördü. Bilinci yerinde olan ve 94 yaşından sonra yeniden çocuk bakmaya başlayan Fatma Nine, az çocukla yetinen günümüz gençliğine sitemli. Ülkenin geleceğinin güçlü olması için bilinçli anne-babaların daha çok çocuk yapıp bilinçli nesiller yetiştirmesini isteyen yaşlı kadın, "İş yok, gayıt yok günümüz kadınları çocuktan kaçıyor. Masumun olduğu yerde neşe ve bereket olur. Kimse çocuk yapmaktan kaçınmasın" dedi.
Ülke savaştan yeni çıktığı için kıtlık içinde zorlu bir çocukluk yılları yaşadığını belirten Fatma Şenol, "Bu kadar yaşayabileceğimi sanmıyordum ama torununun torununa gören nadir insanlardan biri oldum" dedi. Çok zor bir hayat sürmelerine karşın Allah'ın hayatın pek çok güzelliğini yaşattığını belirten Fatma Şenol "Pek çok kimseye nasip olmayacak bir ömür yaşadım. Bizim çocukluğumuzda hastalık yaygındı. Gıdasızlıktan ve hastalıktan çocuklar büyümeden ölürdü. Bize yaşamak nasip oldu. Önce evlat sevgisini tattım çok güzel bir duygu idi. Sonra torunum oldu. Sonra torunumun çocuklarını gördüm. Şimdi de torunumun torununu kucaklamak çok ayrı bir duygu. Allah herkesi bu duyguyu tatmaya nasip etsin. Kelimelerle tarif edilemeyecek bir sevinç yaşıyorum" dedi.
Dalama yakınlarında bulunan Kozalaklı Köyü'nde Cumhuriyetin ilk yıllarında dünyaya geldiğini ve 1949 yılında ilk çocuğu olan Hacer Güngör ile anne olduğunu belirten Fatma Şenol, "Yine ilk çocuğumdan 1969 yılında Hediye Kaya ilk torunum oldu. Hediye'nin ilk çocuğu Burhan ile torunumun çocuğunu görmek nasip oldu. Şimdi de Burhan ile Merve'nin çocukları Elif Sena'yı görüp kucaklamak nasip oldu" diyerek torununun torunu ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Vaktinin büyük bir bölümünü torununun torunu ile geçiren Fatma Nine, gördüğü her gence de bol çocuk yapmasını tavsiye edip Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği için sağlam nesillere ihtiyaç olduğunu söylüyor.
(İK)

01.08.2017 09:22:04 TSI
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