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Konakkuran Belediyesi, Bahçelievler Belediyesiyle "Kardeş" oldu



(Fotoğraflı)



Veysel Eşin

MUŞ (İHA)  Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Konakkuran Belde Belediyesi ile İstanbul Bahçelievler Belediyesi "Kardeş Belediye" oldu.

Muş Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Konakkuran Belde Belediye Başkanı Bülent Ateş'in tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığının kararıyla Malazgirt Kaymakamı Soner Kırlı, Konakkuran Belde Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirmişti.

Konakkuran Belediye Başkan Vekili Kırlı'nın atanmasının ardından beldede hizmetlerin kaliteli şekilde yürütülmesi için İstanbul Bahçelievler Belediyesi ile Konakkuran Belediyesi 'Kardeş Belediye' oldular. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Konakkuran Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, "Konakkuran Belediyesi ile Bahçelievler Belediyesi kardeş belediye oldu. Kardeş belediyemiz Bahçelievler Belediyesi ile beldemiz için birçok çalışmalar yapacağız. Yapacağımız hizmet ve çalışmalarla inşallah Konakkuran beldesi halkı, başarılı belediyeciliğin nasıl yapıldığına şahit olacak ve bunun mutluluğunu yaşayacak" dedi.

(VE-MSA-Y)



01.08.2017 09:26:19 TSI

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