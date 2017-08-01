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Mavi-beyazlılar üç günlük iznin ardından tek antrenman yaptı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da futbolculara verilen 3 günlük iznin ardından Palandöken Yüksek İrtifa Spor Merkezinde tek antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Osman Özköylü nezaretinde başarılı bir kamp dönemi geçirdiklerini açıkladı. Oyuncuların takım içinde yüksek performans ve moralle yeni sezona başlayacaklarını belirten B.B. Erzurumspor Sportif Direktörü Zafer Demir, "Yeni sezonda Erzurumspor'a yakışır bir oyun sergileyeceğiz. Tecrübeli oyuncularımız var. İnşallah başarılı bir şekilde meyvesini alacağız." dedi.

Mavi-Beyazlı taraftarların yoğun ilgi gösterdiği antrenmana B.B. Erzurumspor'da sözleşme imzalayan başarılı orta saha oyuncusu Gökhan Karadeniz'de antrenmana katıldı.

(AA-AA-Y)



01.08.2017 09:30:47 TSI

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