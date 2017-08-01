Antalya'da su kesintileri
ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Gazi Bulvarı ile Kızılırmak Caddesi üzerinde yapımı devam eden ''Düden ve Sakarya Kavşağı Arası Katlı Kavşak Yol Yapımı'' çalışmaları nedeniyle Kepez, Muratpaşa ve Aksu ilçelerinin bazı mahallelerinde su kesintisi yaşanacak.
ASAT Genel Müdürlüğü Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi tarafından Kepez İlçesi Gazi Bulvarı ile Kızılırmak Caddesi üzerinde yapımı devam eden 'Düden ve Sakarya Kavşağı Arası Katlı Kavşak Yol Yapım' çalışmaları nedeniyle içme suyu isale hattı deplasmanı yapılacağı belirtildi.
Vatandaşlara tedbirli olun uyarısı
02 Ağustos 2017 Çarşamba (yarın) günü saat 07.00'dan 03 Ağustos Perşembe 07.00'a kadar Kepez, Muratpaşa ve Aksu'da bazı mahallelerde su kesintisi, bazı mahallelerde ise basınç düşüklüğü yaşanacağı belirtildi. Çalışmaların erken bitirilmesi halinde şebekelere su verileceği vatandaşların buna göre tedbirlerini almaları istendi.
(SÇ-SÇ-Y)
01.08.2017 09:37:15 TSI
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