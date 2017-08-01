ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Nazilli Adliyesi alarm veriyor

01 Ağustos 2017 Salı, 09:36
Nazilli Adliyesi alarm veriyor
Nazilli Adliyesi alarm veriyor

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - Nazilli'de2006 yılında hizmete giren Adalet Sarayı, kapatılan 5 ilçe adliyesinin yükünü de üstlenince fiziki kapasite yönünden yetersiz duruma düştü. Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, adliyenin iş gücünün artmasıyla birlikte yeni bir bina ihtiyacının ortaya çıktığını söyledi.
Nazilli'de 2006 yılından bu yana hizmet veren Adalet Sarayı, Kuyucak, Bozdoğan, Sultanhisar, Yenipazar ve Buharkent ilçelerindeki adliyelerin kapatılmasının ardından bu ilçelerdeki dosyaların da gelmesiyle iş yükü yönünden yoğunlaştı. Personel sayısının yanı sıra mahkeme sayısında da artış oldu. Yoğunluk, adliye binasının yetersiz kalmasına sebep olurken Başsavcı Mehmet Akif Dönertaş, yeni bir binaya ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.
"Daha Büyük Yere İhtiyacımız Var"
Geçtiğimiz yılın haziran ayında Nazilli'de göreve başlayan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, adliye binasının içinde ve dışında birçok değişiklik yaptı. Başsavcı Dönertaş, ilk olarak adliye binası ile önündeki Cumhuriyet Parkı'nın arasına duvar ördürdü. Engelli vatandaşların rahat hizmet alabilmeleri için tekerlekli sandalye temin eden, binada ve bahçede engelliler için çeşitli düzenlemeler yapan Başsavcı Dönertaş, şimdi de Nazilli'yi yeni bir adliye binasına kavuşturmak için harekete geçti.
Başsavcı Dönertaş, "Diğer ilçelerdeki adliyelerin kapanması ile birlikte iş yükümüz arttı. Mahkeme sayılarımızda artış oldu. Daha iyi hizmet verebilmek amacıyla her mahkeme için ayrı bir duruşma salonu tedarik ettik. Yine de adliye binasının artık yetmediğini fark ediyoruz. Daha iyi bir hizmet için daha büyük bir binaya ihtiyacımız var. Bu konuyla ilgili birtakım çalışmalarımız oldu. Bunları yakında sonuçlandıracağımızı umuyorum" ifadelerini kullandı.
(ES-MB-Y)

01.08.2017 09:38:47 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Söke Organize Sanayi Bölgesinde son durum değerlendirmesi
YEREL

SÖKE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE SON DURUM DEĞERLENDİRMESİ
Aydın Ticaret Borsası zeytinyağını Mardin'de tanıttı
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASI ZEYTİNYAĞINI MARDİN'DE TANITTI
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASINDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
Köşk'e merkezi hükümet desteği devam ediyor
YEREL

KÖŞK'E MERKEZİ HÜKÜMET DESTEĞİ DEVAM EDİYOR
Aydın'da sanayi esnafı durgunluktan dertli
YEREL

AYDIN'DA SANAYİ ESNAFI DURGUNLUKTAN DERTLİ
Aydınspor 1923'te belirsizlik sürüyor
YEREL

AYDINSPOR 1923'TE BELİRSİZLİK SÜRÜYOR
Böyle hatıra fotoğrafı çektirmek herkese nasip olmaz
YEREL

BÖYLE HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRMEK HERKESE NASİP OLMAZ
Kaybolan 12 çocuk ailelerine teslim edildi
YEREL

KAYBOLAN 12 ÇOCUK AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ
Vergi dairelerinde son gün yoğunluğu
YEREL

VERGİ DAİRELERİNDE SON GÜN YOĞUNLUĞU
Cumhuriyet tarihinin ilk kadın bakanından Çerçioğlu'na ziyaret
YEREL

CUMHURİYET TARİHİNİN İLK KADIN BAKANINDAN ÇERÇİOĞLU'NA ZİYARET
Deve bakıcısını hastanelik etti
YEREL

DEVE BAKICISINI HASTANELİK ETTİ
Aydın'ın Haziran ayı ihracatı arttı, ithalatı azaldı
YEREL

AYDIN'IN HAZİRAN AYI İHRACATI ARTTI, İTHALATI AZALDI
Ünlü sanatçı karşısında Yörükleri görünce, topuklu ayakkabıları çıkarıp Yörükler gibi giyindi
YEREL

ÜNLÜ SANATÇI KARŞISINDA YÖRÜKLERİ GÖRÜNCE, TOPUKLU AYAKKABILARI ÇIKARIP YÖRÜKLER GİBİ GİYİNDİ
Çerçioğlu üreticiye destek olmaya devam ediyor
YEREL

ÇERÇİOĞLU ÜRETİCİYE DESTEK OLMAYA DEVAM EDİYOR
Bayram ziyaretinde balkondan düşerek ölen kadının eski kocası cinayetle suçlanıyor
YEREL

BAYRAM ZİYARETİNDE BALKONDAN DÜŞEREK ÖLEN KADININ ESKİ KOCASI CİNAYETLE SUÇLANIYOR
Söke'de emlak danışmanları yetiştirecek
YEREL

SÖKE'DE EMLAK DANIŞMANLARI YETİŞTİRECEK
Bağımlılıktan kurtulmak bir telefon kadar uzak
YEREL

BAĞIMLILIKTAN KURTULMAK BİR TELEFON KADAR UZAK
Yaz Kur'an Kursları veli seminerleri tamamlandı
YEREL

YAZ KUR'AN KURSLARI VELİ SEMİNERLERİ TAMAMLANDI
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASINDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
Nazilli'den motosikletle Türkiye turu
YEREL

NAZİLLİ'DEN MOTOSİKLETLE TÜRKİYE TURU
Aydın Sağlık-Sen toplu sözleşme taleplerini açıkladı
YEREL

AYDIN SAĞLIK-SEN TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİNİ AÇIKLADI
Germencik'te geleceğin futbolcuları yetişiyor
YEREL

GERMENCİK'TE GELECEĞİN FUTBOLCULARI YETİŞİYOR
Aydın'da 2017 yarıyıl değerlendirme toplantısı yapıldı
YEREL

AYDIN'DA 2017 YARIYIL DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI