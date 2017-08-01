ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Aydınspor 1923'te belirsizlik sürüyor

01 Ağustos 2017 Salı, 09:36
Aydınspor 1923'te belirsizlik sürüyor
Aydınspor 1923'te belirsizlik sürüyor

(Fotoğraflı)

Mehmet Sarıkaya
AYDIN (İHA) - Ligin başlamasına sayılı günler kalmasına rağmen henüz yönetimi, teknik direktörü ve futbolcuları belli olmayan Aydınspor 1923'te belirsizlik devam ediyor.

Aydınspor 1923, geçtiğimiz sezon tarihinde yaşadığı kötü anıların devamı bu sezon da devam ediyor. Hem 2. Lig'de hem de 3. Lig'de hemen hemen her kulüp takımlarını oluşturup sezon hazırlıklarını sürdürürken, yaprak dahi kımıldamayan Efe'de teknik direktör ve oyuncu transferi bilmecesi henüz netliğe kavuşamadı. Kongrelerin iptal olduğu, tekrardan kongre kararlarının alındığı siyah beyazlı kulüpte, zarar görenlerin başında sezonu iple çeken Aydınlı futbolcular ile bazıları tarafından söz kesilen oyunculara oldu. Çoğu rakip takımın ikinci etap kamp çalışmalarını devam ettirdiği ancak siyah beyazlıların daha 4 Ağustos'ta yapılacak olan kongreden sonra kaderinin çizilmesi bekleniyor.

Kendi imkanlarıyla çalışıyorlar
Geçen yıl transferleriyle birlikte sezonu 19 Temmuz'da açan Aydınspor 1923'te Hüseyin Aksu ve Yörük Ali Efe Tesisleri yokları oynuyor. Diğer takımlarla kıyaslama yapıldığında özellikle antrenman sahasının hala daha kilitli olduğu Aydınspor 1923'te bu bilmecenin ne zamana kadar devam edeceği de merak konusu oldu. Yörük Ali Efe Tesislerini çevreleyen demirler arasından geçerek kendi imkanları dahilinde çalışmaları ile sezona hazırlanmaya çalışan Serkan Özdemir, Çağlayan Menderes, Yusuf-Emre Yıldırım kardeşler ve Canberk Ersan'ın bu görüntüsü üzüntüye neden oldu. Geçtiğimiz sezon takımda bulunan Aydınlı oyuncular dışında 14 oyuncu takımdan ayrılırken sadece İsmail Hacıhafızoğlu siyah beyazlı kulüpten haber bekliyor. Aydınlı Ulaş Güler, Serkan Özdemir gibi tecrübeli isimlerle birlikte şu an Efe'nin kadrosunda Timur Çakıroğulları, Canberk Ersan, Çağlayan Menderes, Anılcan Çalık, Emre Yıldırım, Yusuf Yıldırım, Veysi Sarsılmaz, Emre Çelik, Tolunay Siner, Hasan Gündem ve Yavuz Artan gibi genç oyuncular bulunuyor.

Eksiyle başlayabilir
4 Ağustos'ta yapılacak olan genel kurulun ardından kıpırdanacak olan Aydınspor 1923, lige 15 gün kala hazırlıklara başlaması bekleniyor. Az bir sürede lige hazır hale gelmesi imkansız olarak gözüken siyah beyazlılarda, seçilecek olan başkanın yaklaşık 2 milyonluk transfer yasağını kaldırması da zor olarak gözüküyor. Sonu karanlık bir yol olarak gözüken 3. Lig maratonuna da kabuslarla başlaması beklenen Efe'nin bu aşamada lige eksi puanlarla başlaması da muhtemel olarak gözüküyor.
(MS-MB-S)

01.08.2017 09:39:05 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Söke Organize Sanayi Bölgesinde son durum değerlendirmesi
YEREL

SÖKE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE SON DURUM DEĞERLENDİRMESİ
Aydın Ticaret Borsası zeytinyağını Mardin'de tanıttı
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASI ZEYTİNYAĞINI MARDİN'DE TANITTI
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASINDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
Köşk'e merkezi hükümet desteği devam ediyor
YEREL

KÖŞK'E MERKEZİ HÜKÜMET DESTEĞİ DEVAM EDİYOR
Aydın'da sanayi esnafı durgunluktan dertli
YEREL

AYDIN'DA SANAYİ ESNAFI DURGUNLUKTAN DERTLİ
Nazilli Adliyesi alarm veriyor
YEREL

NAZİLLİ ADLİYESİ ALARM VERİYOR
Böyle hatıra fotoğrafı çektirmek herkese nasip olmaz
YEREL

BÖYLE HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRMEK HERKESE NASİP OLMAZ
Kaybolan 12 çocuk ailelerine teslim edildi
YEREL

KAYBOLAN 12 ÇOCUK AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ
Vergi dairelerinde son gün yoğunluğu
YEREL

VERGİ DAİRELERİNDE SON GÜN YOĞUNLUĞU
Cumhuriyet tarihinin ilk kadın bakanından Çerçioğlu'na ziyaret
YEREL

CUMHURİYET TARİHİNİN İLK KADIN BAKANINDAN ÇERÇİOĞLU'NA ZİYARET
Deve bakıcısını hastanelik etti
YEREL

DEVE BAKICISINI HASTANELİK ETTİ
Aydın'ın Haziran ayı ihracatı arttı, ithalatı azaldı
YEREL

AYDIN'IN HAZİRAN AYI İHRACATI ARTTI, İTHALATI AZALDI
Ünlü sanatçı karşısında Yörükleri görünce, topuklu ayakkabıları çıkarıp Yörükler gibi giyindi
YEREL

ÜNLÜ SANATÇI KARŞISINDA YÖRÜKLERİ GÖRÜNCE, TOPUKLU AYAKKABILARI ÇIKARIP YÖRÜKLER GİBİ GİYİNDİ
Çerçioğlu üreticiye destek olmaya devam ediyor
YEREL

ÇERÇİOĞLU ÜRETİCİYE DESTEK OLMAYA DEVAM EDİYOR
Bayram ziyaretinde balkondan düşerek ölen kadının eski kocası cinayetle suçlanıyor
YEREL

BAYRAM ZİYARETİNDE BALKONDAN DÜŞEREK ÖLEN KADININ ESKİ KOCASI CİNAYETLE SUÇLANIYOR
Söke'de emlak danışmanları yetiştirecek
YEREL

SÖKE'DE EMLAK DANIŞMANLARI YETİŞTİRECEK
Bağımlılıktan kurtulmak bir telefon kadar uzak
YEREL

BAĞIMLILIKTAN KURTULMAK BİR TELEFON KADAR UZAK
Yaz Kur'an Kursları veli seminerleri tamamlandı
YEREL

YAZ KUR'AN KURSLARI VELİ SEMİNERLERİ TAMAMLANDI
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASINDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
Nazilli'den motosikletle Türkiye turu
YEREL

NAZİLLİ'DEN MOTOSİKLETLE TÜRKİYE TURU
Aydın Sağlık-Sen toplu sözleşme taleplerini açıkladı
YEREL

AYDIN SAĞLIK-SEN TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİNİ AÇIKLADI
Germencik'te geleceğin futbolcuları yetişiyor
YEREL

GERMENCİK'TE GELECEĞİN FUTBOLCULARI YETİŞİYOR
Aydın'da 2017 yarıyıl değerlendirme toplantısı yapıldı
YEREL

AYDIN'DA 2017 YARIYIL DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI