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Aydınspor 1923'te belirsizlik sürüyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Sarıkaya

AYDIN (İHA) - Ligin başlamasına sayılı günler kalmasına rağmen henüz yönetimi, teknik direktörü ve futbolcuları belli olmayan Aydınspor 1923'te belirsizlik devam ediyor.



Aydınspor 1923, geçtiğimiz sezon tarihinde yaşadığı kötü anıların devamı bu sezon da devam ediyor. Hem 2. Lig'de hem de 3. Lig'de hemen hemen her kulüp takımlarını oluşturup sezon hazırlıklarını sürdürürken, yaprak dahi kımıldamayan Efe'de teknik direktör ve oyuncu transferi bilmecesi henüz netliğe kavuşamadı. Kongrelerin iptal olduğu, tekrardan kongre kararlarının alındığı siyah beyazlı kulüpte, zarar görenlerin başında sezonu iple çeken Aydınlı futbolcular ile bazıları tarafından söz kesilen oyunculara oldu. Çoğu rakip takımın ikinci etap kamp çalışmalarını devam ettirdiği ancak siyah beyazlıların daha 4 Ağustos'ta yapılacak olan kongreden sonra kaderinin çizilmesi bekleniyor.



Kendi imkanlarıyla çalışıyorlar

Geçen yıl transferleriyle birlikte sezonu 19 Temmuz'da açan Aydınspor 1923'te Hüseyin Aksu ve Yörük Ali Efe Tesisleri yokları oynuyor. Diğer takımlarla kıyaslama yapıldığında özellikle antrenman sahasının hala daha kilitli olduğu Aydınspor 1923'te bu bilmecenin ne zamana kadar devam edeceği de merak konusu oldu. Yörük Ali Efe Tesislerini çevreleyen demirler arasından geçerek kendi imkanları dahilinde çalışmaları ile sezona hazırlanmaya çalışan Serkan Özdemir, Çağlayan Menderes, Yusuf-Emre Yıldırım kardeşler ve Canberk Ersan'ın bu görüntüsü üzüntüye neden oldu. Geçtiğimiz sezon takımda bulunan Aydınlı oyuncular dışında 14 oyuncu takımdan ayrılırken sadece İsmail Hacıhafızoğlu siyah beyazlı kulüpten haber bekliyor. Aydınlı Ulaş Güler, Serkan Özdemir gibi tecrübeli isimlerle birlikte şu an Efe'nin kadrosunda Timur Çakıroğulları, Canberk Ersan, Çağlayan Menderes, Anılcan Çalık, Emre Yıldırım, Yusuf Yıldırım, Veysi Sarsılmaz, Emre Çelik, Tolunay Siner, Hasan Gündem ve Yavuz Artan gibi genç oyuncular bulunuyor.



Eksiyle başlayabilir

4 Ağustos'ta yapılacak olan genel kurulun ardından kıpırdanacak olan Aydınspor 1923, lige 15 gün kala hazırlıklara başlaması bekleniyor. Az bir sürede lige hazır hale gelmesi imkansız olarak gözüken siyah beyazlılarda, seçilecek olan başkanın yaklaşık 2 milyonluk transfer yasağını kaldırması da zor olarak gözüküyor. Sonu karanlık bir yol olarak gözüken 3. Lig maratonuna da kabuslarla başlaması beklenen Efe'nin bu aşamada lige eksi puanlarla başlaması da muhtemel olarak gözüküyor.

(MS-MB-S)



01.08.2017 09:39:05 TSI

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