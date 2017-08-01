YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aydın'da sanayi esnafı durgunluktan dertli

Aydın'da sanayi esnafı durgunluktan dertli



(Fotoğraflı)



Mehmet Sarıkaya

AYDIN (İHA) - Aydın 1. Sanayi Sitesinde çeşitli meslek gruplarından esnaflar durgunluktan ve iş yapamamaktan yana dert yanıyor.



Yıllardır Aydın 1. Sanayi Sitesinde esnaflık yapan zanaatkarlar, son zamanlarda işlerinin son derece durgun olduğunu kaydetti. Özellikle yaz ayalarında vatandaşların tatile gitmesiyle bir boşluk oluştuğunu öne süren esnafların hemen hemen genele yakını iş potansiyelinin düşüklüğünden şikayetçi olduğunu belirtti.

Yaşanan durgunluk ile ilgili şu görüşlere yer veren esnaflar, "Havaların çok sıcak olmasından mı yoksa vatandaşların şehir dışında tatilde olmalarından dolayı mı bilemiyoruz ama işlerimiz son derece durgun durumda. Bizler esnaf olarak zor da olsa ayakta durmaya çalışıyoruz. Dükkan sahipleri yine idare ediyorlar ama dükkanı kira olanlar ise dükkan kiralarını ödemekte gerçekten çok zorlanıyorlar. Günlük gelen tek, tük işlerle geçiniyoruz. Önceden çırak olarak bile yanımızda elemanlar çalışırdı şimdi iş yokluğundan dolayı gelen çırakta kaçıyor. Sanayide hangi tamirciye giderseniz gidin adam sıkıntısı var veya usta yetiştirecek insan bulamıyor. Sorunumuz çok inşallah hakkımızda hayırlısı olur" diye konuştu.

(MS-MB-Y)



01.08.2017 09:39:46 TSI

NNNN

