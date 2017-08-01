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Turunçgil üreticisine Güney Afrika'da yetişen çeşitler tanıtıldı



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Turunçgil Üreticileri Birliği (ADATÜB), kaliteli ve sağlıklı üretim için gerçekleştirdiği bilgilendirme çalışmaları kapsamında, üreticilere Güney Afrika'da üretimi yapılan ekonomik ve yüksek verimli çeşitleri tanıttı.

Güney Afrika'da incelemelerde bulunan zirai danışmanlar Hüseyin Doğru ve Haydar Ramazanoğlu, Adana Çiftçiler Birliğinde gerçekleşen toplantıda, üreticilere, ekonomik ve yüksek verimli anaç çeşitler hakkında sunum yaptı.

ADATÜB Yönetim Kurulu Üyesi Remziye Karabucak, sunum öncesi yaptığı açıklamada, yaş sebze ve meyve üretimi ile ihracatında turunçgilin önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "ADATÜB olarak dünyada turunçgildeki son gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İspanya, İtalya, Güney Afrika gibi diğer turunçgil yetiştiren ülkeleri ziyaret edip, oradaki deneyimleri yerinde görüyoruz. Amacımız üreticilerimizi bilinçlendirerek, daha kaliteli, daha sağlıklı, daha fazla üretim yapabilmelerini sağlamak. Bu yüzden bugün gerçekleştirdiğimiz sunum üreticilerimiz için çok yararlı olacak" dedi.



"Türkiye'ye uygun çeşitler var"

Sunumda anaç çeşit ve uygulamalar konularında edindiği bilgileri üreticilerle paylaşan Hüseyin Doğru, inceledikleri turunçgil çeşitleri içerisinde "Learni Mandarin"in iddialı bir tür olduğunu ifade ederek, "Bu çeşidi çok beğendik. Oldukça ince kabuklu ve kabuktaki yağ oranı düşük. Türkiye'ye uygun, verimli ve çok lezzetli" diye konuştu.

Doğru, 10-17 Haziran tarihleri arasında Johannesburg'ta 4 gün, Cape Town'da ise 3 gün olmak üzere 7 gün araştırma yaptıklarını ve Türkiye'den anaç türleri incelediklerini söyledi. Güney Afrika'da üreticilerin su kaynağı sıkıntısı çektiğini ifade eden Doğru, "Ziyaret ettiğimiz alanlar Hint Okyanusu'na yakın ve biraz kurak. Sulama çok önemli onlar için. Azot, fosfor ve suyu sekize bölerek veriyorlar" ifadelerini kullandı.



Yüzün üzerinde çeşit var

Hüseyin Doğru, Güney Afrika'da gerçekleştirdikleri incelemeler sırasında neredeyse otuz yaşında limon ağacı gördüklerini ve her yerin limon ağacı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Turunçgil sektörü oralarda çok gelişmiş, yüzün üzerinde çeşit mevcut. Yeni bir çeşide karşı heyecanları var. Sürekli deneme alanlarında yeni anaç türler üzerinde çalışıyorlar ve daha verimli, daha ekonomik, daha iyi üretim için uğraşıyorlar."

Sunumun ardından üreticiler, Hüseyin Doğru'nun Güney Afrika'dan getirdiği turunçgil numunelerini inceledi.

(ELF-Y)



01.08.2017 09:43:36 TSI

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