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Sensörlü dubalar yerlerine kondu



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Akçakoca Belediyesi'nin hayata geçirdiği sensörlü elektronik dubalar Çınar caddesinde devreye girdi.

Akçakoca Belediyesi meclis kararı gereği yaz sezonunun başlaması ile birlikte belirli saatlerde araç trafiğine kapatılan Çınar caddesinin girişine elektronik dubalar yerleştirildi. Uzaktan kumanda yöntemi ile çalışan sensorlu elektronik dubalar sayesinde açma kapama işlemi daha rahat yapılabilecek. Hayata geçirilen elektronik duba uygulamasının kent estetiğine katkı sağladığını ifade eden belediye yetkilileri, ilerleyen zamanlarda elektronik duba sayısının şehrin başka caddelerinde uygulanacağını söylediler.

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, "Yaz sezonu akşamlarında, Çınar caddesi trafiğe kapatılırken yeni uygulamamız sensorlu ve elektronik dubalarla kapatılacak. Kesintisiz yürüyüş aksını kesen kötü ve çirkin görüntüye neden olan zincir ve demir engeller kaldırılmıştır. Modern bir şehirde olması gereken her şey Akçakoca'da olacak" dedi.

(TT-GY-Y)



01.08.2017 09:48:17 TSI

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