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Köşk'e merkezi hükümet desteği devam ediyor

01 Ağustos 2017 Salı, 09:50
Köşk'e merkezi hükümet desteği devam ediyor
Köşk'e merkezi hükümet desteği devam ediyor

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın'da AK Parti'nin kalesi olmayı tescillediklerini söyleyen Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, "Köşk Sevdalısı olarak hemşehrilerimize hizmet etme yolunda çıktığımız bu yolda hedeflerimizi merkezi hükümetimizin desteği ile hayata geçiriyoruz" dedi.
Merkezi hükümetin, bakanlıkların ve milletvekillerimizin destekleriyle Köşk'e hizmet noktasında çağ atlatacaklarını dile getiren Başkan Kılınç, "Aydın'ın büyükşehir olmasıyla ilçe belediyeleri yetersiz bütçe nedeniyle hizmet konusunda ciddi sıkıntılar yaşarken, Köşk bakanlık destekleriyle her geçen gün ilçesine yeni hizmetler kazandırıyor. Seçim öncesi verdiğimiz sözlerin hepsini %80'ini hayata geçirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Ayrıca Aydın Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk sahasında olup da vatandaşları hizmetten yoksun bırakan zihniyetten olmaktan yana olmadık kendi sorumluluk sahasındaki alanda kilitli parke taşı döşeme çalışmasını gerçekleştirerek Köşklü hemşehrilerimizin hizmetine sunarak vatandaşlarımızı sorumluluk sahası adı altında mağdur rolü oynamadık, hiçbir zamanda oynamayacağız. Bizde ağlama edebiyatı yoktur; çözüm odaklı proje oluşturmak vardır" dedi.
"Köşk, projeler ilçesi olmaya devam edecek"
Köşk'e yeni hizmetler kazandırmak için sık sık Ankara'ya gelip gittiklerini belirten Başkan Kılınç, "Aydın'da AK Parti'nin en yüksek oy oranına ulaştığı Köşk'ün hizmet konusunda milletvekilleri ve il yönetimiyle istişare yapıyoruz. Köşkümüzün hizmet alıp, bize güvenenleri daha iyi bir şehirde yaşatmak adına yoğun mesai harcıyoruz. Öncelikle kendi bütçemiz ile hizmet üretmeyi hedefliyoruz. Bütçemizin yetişmediği yerde ise bakanlıklardan gelen destekler ile hizmet için çıktığımız yolda engelleri aşmaya çalışıyoruz. Bu bizim Köşk sevdası, Köşk aşığı olmamızdan kaynaklanıyor ve biz bu sevdayı Köşk Halkımızdan aldık. İnşallah yakın zamanda sürpriz yeni hayata geçecek olan projelerle Köşkümüze hizmet konusunda çağ atlatacağız. Sonuç olarak diyebilirim ki; bu yapmış ve yapacak olduğumuz bütün hizmetler hiçbir belediyenin veya belediye başkanının kendisinin yapabileceği hizmetler değildir. Bunlar iktidarın gücü, merkezi hükümetimizin gücü, bakan ve milletvekillerimizin hepsinin desteğinin eseridir. Bundan dolayı tekraren; hükümetimize, sayın bakanımız Atilla Koç'a, milletvekillerimiz Mehmet Erdem'e Mustafa Savaş'a ve Abdurrahman Öz'e hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi.
(MB-Y)

01.08.2017 09:50:43 TSI
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