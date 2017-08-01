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Ulaşım esnafına İdare Mahkemesi'nden 'RED' kararı

- "İşlemde hukuka aykırı aykırı durum yok"



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ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşımda dönüşüm kararının İptali İçin Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile taşımacı şahıslar tarafından açılan davada İdare Mahkemesi "Red" kararı verdi. Mahkeme, " işlemde hukuka aykırı bir durum yok" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi kentte ulaşımın 12 metrelik, alçak tabanlı, engelliler için uygun otobüslerle daha güvenli ve konforlu bir şekilde yapılmasına yönelik çalışmaları başlatmış, ulaşım hizmet kalitesini arttırmak amacıyla yürütülen bu çalışma için UKOME Genel Kurur Kararı almış ve dönüşüm uygulaması başlatılmıştı.

Antalya Kent Merkezindeki toplu taşıma araçlarının 2 ye 1 birleştirilerek 12 metre otobüse dönüştürülmesi ile ilgili alınmış olan 13/10/2016 tarihli UKOME Genel Kurur Kararının iptali için, Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve taşımacı şahıslar tarafından açılan davada İdare Mahkemesi davanın reddine karar verdi.

İptali istenilmişti

Davacı taşımacı ve esnaf odası, yapılan düzenlemede özel halk otobüslerine tahdit getirildiği, daha önce var olmayan yeni bir taşımacılık hakkı teslim edildiği, kazanılmış haklarının ihlal edildiğini ileri sürerek alınan UKOME Genel Kurur Kararının iptalini istemişti.

İdare mahkemesi tarafından yapılan inceleme ve açıklamada; alınan karar uyarınca kurumumuz tarafından taşımacılık yapanlara yönelik seçimlik bir hak tanındığı, aracını dönüştürmek istemeyenlerin, oluşturulacak yeni hatlarda çalıştırılmasına karar verildiği ve bu kapsamda herhangi bir hak kaybına uğramayacaklarının anlaşıldığı belirtildi.

Hukuka aykırı durum yok

Ayrıca birleşme sonucu yeni oluşturulan 'AU' plaka serisindeki araçların 12 metre uzunluğunda ve en az EURO5 motorlu olmasına karar verilmesi nedeniyle vatandaşların daha konforlu ve güvenli biçimde seyahat edebilecekleri düzenlemenin il içinde ulaşımı düzenleme yetkisi bulunan UKOME Genel Kurulunca mevzuattaki kriterlere uygun olarak trafik yükünü azaltmaya yönelik yapıldığı, önceki yargı kararlarının uygulama ve trafik yükünü de azaltmaya yönelik olduğunun anlaşılması nedeniyle işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldı.

Hizmet kalitesi artırılması hakkılığı bir kez daha ortaya konuldu

Antalya Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan açıklamada mahkemenin açıklanan bu sebeplerle vermiş olduğu davanın reddi kararı ile ulaşım hizmet kalitesini arttırmak adına yürütülen çalışmaların haklılığının bir kez daha ortaya konulduğu kaydedildi.



01.08.2017 09:57:26 TSI

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