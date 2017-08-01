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Düzce Üniversitesi ve Milli Eğitim arasında protokol imzalandı



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi ile Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü arasında lisansüstü eğitim konusunda işbirliği yapılmasına ilişkin protokol imzalandı.

Düzce Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen protokol imza törenine Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, davetli konuklar ve basın mensupları katıldı. Protokol ile 2017-2018 eğitim-öğretim döneminden itibaren, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli okul yöneticisi ve öğretmenler, Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Güzel Sanatlar Enstitüsü'nde lisansüstü eğitim görebilecek. Protokol gereğince, Düzce Üniversitesi tarafından belirlenen asgari giriş koşullarını sağlayan Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli eğitmenler, belirlenecek kontenjan çerçevesinde lisansüstü eğitim programlarına kabul edilecek. Protokol, Düzce Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yükümlülükleri ile verilecek lisansüstü eğitimin yürütülmesine ilişkin esasları kapsıyor.

İmza töreni öncesi bir konuşma gerçekleştiren Düzce Valisi Zülkif Dağlı, işbirliği protokolü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev yapan öğretmenlerin tezli ve tezsiz olarak Düzce Üniversitesi Enstitülerinde yüksek lisans ve doktora eğitimi görmelerine imkan sağlandığını ifade etti. Düzce Üniversitesi'nin lisansüstü eğitimde kendini kanıtladığını belirten Dağlı, 57 alanda yüksek lisans ve 15 alanda ise doktora çalışması yapıldığına işaret etti. İyi bir katılımın olacağını düşündüklerini söyleyen Zülkif Dağlı, protokolle öğretmenlerin en az yüzde 15'inin doktora eğitimi almasını ve yüzde 10'unun ise üniversitelerde akademik kariyerlerine devam etmesini temenni ettiklerini sözlerine ekledi.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, yaptığı konuşmada Düzce Üniversitesi'nin Düzce'ye hizmet için bir işbirliğini daha hayata geçirdiğini dile getirerek çalışmaya liderlik eden Düzce Valisi Zülkif Dağlı'ya teşekkür etti. Kendilerini geliştirmeleri ve öğrencilere daha fazla fayda sağlayabilmeleri için Düzce Üniversitesi'nin Enstitülerini öğretmenlere açtığını belirten Rektör Çakar protokolle, öğretmenlerin farklı alanlarda lisansüstü eğitim hakkına sahip olacaklarını ifade etti.

Protokol konuşmalarının sonrasında Düzce Valisi Zülkif Dağlı ve Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından Lisansüstü Eğitim Protokolü imzalandı.

(TT-GY-Y)



01.08.2017 09:59:02 TSI

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