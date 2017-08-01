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Dünya Kırım Tatar kongresi KİEV'de toplandı



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin (DKTK), Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği üyelerinin de katılımıyla Kiev toplantısı başladı.

Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin (DKTK) Kiev toplantısı başladı. DKTK Kiev'de gerçekleşen yönetim kurulu toplantısına Kırım Tatar Türklerinin Lideri Mustafa Kırımoğlu'da katılıyor.

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği (TKÜUGD) Kırım temsilcisi İsmet Yüksel'in bildirdiğine göre, kongreye Dünya Kırım Tatar Kongresi Başkanı, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov, DKTK Yönetim Kurulu üyeleri, Denetim Kurulu üyeleri ve Türkiye, Romanya, Litvanya, Kırgızistan ve Kanada'daki Kırım Tatar diasporalarının temsilcileri de katıldı. Katılımcılar arasında Dünya Kırım Tatar Kongresi Genel Sekreteri Avukat Namık Kemal Bayar, Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi Genel Başkanı Mükremin Şahin, DKTK Denetim Kurulu Başkanı Ali Özenbaş, Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Celal İçten, DKTK Yönetim Kurulu üyeleri Samir Menan, Adas Jakubauskas, Rüstem İrsay, Vasfiye Aliarova, DKTK Yönetim Kurulu'nun Kırımlı üyesi Zevcet Kurutumerov, Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) üyeleri Gayana Yüksel, Riza Şevkiyev, Abmecit Süleymanov, Gülnara Bekirova, DKTK Başkan Yardımcısı Lenur Ümerov, Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokrat Birliği Başkanı Celil Esercep, Ukrayna İşgal Edilen Bölgelerden ve İç Mültecilerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Yusuf Kurkçi, ayrıca DKTK gençlik kolu temsilcileri ve Kırım Tatar aktivistleri de hazır bulundu.

Kongrede, Kırım Tatar toplumuna yönelik çalışmalar, dünya kamuoyuna yönelik etkinlikler ve olası projeler masaya yatırılacak. Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin Akmescit'te 9 Mayıs 2009 tarihinde gerçekleştirilen ilk toplantısına 13 ülkeden 420 delege katılmıştı. Toplantıda Refat Çubarov Dünya Kırım Tatar Kongresi başkanlığına seçilmişti.

Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin Ankara'da düzenlenen 2. toplantısına 12 ülkeden 180 Kırım Tatar sivil toplum kuruluşunun temsilcileri, hükümet çevrelerinin yetkili temsilcileri, medya temsilcileri katılmıştı. Dünya Kırım Tatar Kongresi Başkanlığına yine Refat Çubarov'un seçildiği toplantıda, Kırım Tatar öz yönetim organlarına uluslararası alanda yardım göstermesi amacıyla "Dünya Kırım Tatar Kongresi" teşkilatının kurulmasına karar verilmişti. Bunun dışında toplantıda, Dünya Kırım Tatar Kongresi Yönetim Kurulu'nun 21 temsilcisi ve Denetim Kurulu seçilmişti.

(AY-GY-Y)



01.08.2017 10:01:38 TSI

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