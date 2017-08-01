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Kilis'te, Park ve Bahçe düzenlemeleri sürüyor



(Fotoğraflı)



KİLİS (İHA) - Kilis Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından Park, Bahçe,Kavşaklarda ve Refüjleri düzenleme, güzelleştirme çalışmaları sürüyor.

Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından daha güzel bir Kilis için çalışmalarına dur durak demeden devam ediyor. Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri Mehmet Sanlı Mahallesi TOKİ konutlarındaki orta refüj, Tibil Evleri kavşak çalışması ve Tibil kavşak boyalı halı çalışmalarını tamamladı. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'nın talimatı üzerine Kilis 2017 yılında daha güzel ve daha yaşanılabilir bir il olmak için bu yılı Park Bahçe yılı olarak ilan edilmişti.

Kilis Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğünün çalışmaları büyük bir hızla devam edeceği bildirildi.

(MAD-SD-Y)



01.08.2017 10:03:59 TSI

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