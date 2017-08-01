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Büyükşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 82 bin çocuğa hizmet verdi



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, açıldığı günden bu yana 82 bin çocuğa hizmet verdi.

5-14 yaş arası Antalyalı çocuklara ağız ve diş sağlığı konusunda ücretsiz eğitim ve tedavi hizmeti sunan Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede binlerce çocuğa ulaştı. Büyükşehir Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde bugüne kadar toplam 82 bin 185 çocuğa 226 bin tedavi işlemi uygulandı. Habibler Mahallesi'nde bulunan merkezde ve il genelindeki okullarda çocuklar önce eğitim alıyor, ardından ücretsiz diş tedavileri yapılıyor. Tedavisi gerçekleşen çocuklara diş fırçası, diş macunu ve çeşitli hediyeler veriliyor.



"Çocuklar diş fırçalama alışkanlığı edinmeli"

Öncelikli amacın çocukları ve aileleri ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirmek olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Müdürü Dr. Filiz Hamzaoğlu, "Çocuklarımızın ağız ve diş sağlığı eğitimi ile başlıyoruz. Koruyucu hekimlik hizmetini yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Çocuklarda çürük ve diş etleri problemleri çok yaygın. Bunların birincil nedeni fırçalama alışkanlıklarımızın olmaması. Eğer çocuklarımıza küçük yaşta diş fırçalama alışkanlığı edindirebilirsek, bunun yaygınlaşıp alışkanlık haline geleceğini düşünüyoruz ve bu yönde hizmet veriyoruz" dedi.



"Yatmadan önce mutlaka dişlerinizi fırçalayın"

Dr. Filiz Hamzaoğlu, çocuklara görsel ağırlıklı temel bir eğitim programı uyguladıklarını belirterek: "Akılda kalıcı olacak şekilde bir sunum yapıyoruz, karşılıklı soru-cevapla, interaktif bir şekilde, görsel desteği ile eğitim veriyoruz, maket üzerinde diş fırçalamayı anlatıyoruz. Yetişkinler için, hepimiz için unutulmaması gereken gece yatmadan önce dişlerimizi fırçalamadan yatmayacağız. Çocuklarımızın bir tek bu bile aklında kalsa, bir tek bunu unutmasalar emin olun çok daha az diş problemiyle karşılaşırız."



"Merkez ilçelerdeki tüm okullar ziyaret edildi"

Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Aksu ve Döşemealtı başta olmak üzere Antalya'nın tüm ilçelerinde okul ziyaretleri gerçekleştirdiklerini söyleyen Dr. Hamzaoğlu, "Antalya'da 5 merkez ilçede gitmediğimiz tek bir okul kalmadı. Tüm uzak ilçelerde Gazipaşa'dan Kaş'a kadar, Gündoğmuş'tan İbradı'ya kadar tüm ilçe okullarımıza, köy okullarımıza ulaştık. Tüm çocuklarımızla buluştuk, hepsine eğitim verdik. Eğer merkeze gelebilirlerse buradan bizzat hizmet alabileceklerini anlattık. Gelen çocuklarımız da oldu, tedavilerini yaptık. Her birine de birer diş fırçası ve diş macunu hediye ettik" diye konuştu.

(SÇ-SÇ-Y)



01.08.2017 10:08:00 TSI

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