Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,90-14,40 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,90 TL en çok 14,40 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 3,20 TL en çok 8,30 TL ve İnek, Hazır Tacir Satışı olarak en az 5.819,00 TL en çok 7.774,00 TL.
(MB-E)
01.08.2017 10:08:58 TSI
NNNN