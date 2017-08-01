YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Van'da 112 Komuta Kontrol Merkezindeki haberleşme sistemi yenileniyor

Van'da 112 Komuta Kontrol Merkezindeki haberleşme sistemi yenileniyor



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van İl Sağlık Müdürlüğü 112 Komuta Kontrol Merkezine bağlı 112 Acil Sağlık Komuta Kontrol Merkezi ve istasyon ekiplerinin haberleşme sistemi yenileniyor.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz, Van'ın nüfusunun ilçeleriyle birlikte toplam 1 milyon 100 bin 190 kişi olduğu ve kilometrekareye 53 kişi düştüğünü söyledi. 112 Komuta Kontrol Merkezinin kullandığı mevcut haberleşme ağının yalnızca şehir merkezinde yaklaşık yüzde 20-25 seviyelerinde kapsama ağı ile yetersiz kaldığını dile getiren Yanmaz, bu sebeple ilerleyen günlerde artacak olan ve şu an 33 adet olan mevcut 112 istasyonlarının tamamına güçlü bir kapsama ağı ile daha kaliteli ve net bir haberleşme ağı sunacak altyapı çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti. Yanmaz, "Yakın zamanda yenilenerek faaliyete geçecek olan 112 haberleşme ağı ile Van halkına sunulan 112 çağrı hattı ve ambulans ile acil sağlık hizmetlerinin kalitesi ve etkinliği arttırılacaktır. 112 Komuta Kontrol Merkezinin günlük ortalama çağrı sayısı 9 bin civarındadır. Günlük ortalama 250-300 civarında vakaya il genelinde müdahale ediyoruz. Hayata geçireceğimiz haberleşme ağının yaklaşık 1 milyon 500 TL maliyeti var. Bu desteği sağladıkları için Sağlık Bakanlığı yetkililerine teşekkür ederim. Ayrıca ilerleyen zaman sürecinde Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü, İl Ambulans Servisi Başhekimliği yetkilileri ve 112 personellerinin katılımı ile kullanıcı ve işletme eğitimi verilecek" dedi.

(MSA-Y)



01.08.2017 10:15:18 TSI

NNNN

