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Selçuklu'dan Yazır'a çok amaçlı mahalle konağı



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Yazır Mahallesine kazandırılacak mahalle konağının yapımına başlandı.

Sosyal belediyecilik faaliyetleriyle Türkiye'de öncü olan Selçuklu Belediyesi, ilçeye yeni sosyal yaşam alanları kazandırmaya devam ediyor. Yazır Mahallesine kazandırılacak mahalle konağının yapımına başlandı. Temel kazısı yapılan tesiste ekipler temel demiri döşemesi gerçekleştiriyor. Vatandaşların her türlü sosyal ve kültürel faaliyetlerini rahatça gerçekleştirebileceği bir yaşam alanı olacak olan Yazır Mahalle Konağı, 4 bin 199 metrekare inşaat alanına sahip olacak. Zemin, birinci ve ikinci kattan oluşacak mahalle konağının zemin katında emekli lokali, kapalı havuz, spor salonu, hamam, buhar odası, ılıklık, vitamin bar ve sauna, birinci katında erkek ve bayan fitness salonları, spor salonu ve soyunma odaları, sağlıklı yaşam alanı olarak planlanan ikinci katında ise çok amaçlı salon, mamografi odası, simear odası, diyetisyen odası, rezerv odaları yer alacak.



Buhara Mahalle Konağı 7 milyon 727 bin TL'ye mal olacak.

Selçuklu'da sosyal yatırımların ilçeye değer kattığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "İlçeye kazandırdığımız mahalle konakları ile vatandaşlarımızın sosyal, kültürel ve sportif hayatına katkı sağlıyoruz. Vatandaşlarımızın tesislerimize olan yoğun ilgisi bizleri yenilerini kazandırma konusunda teşvik ediyor. Yazır Mahallesinde imalatına başladığımız tesisimiz tamamlandığında mahallemize değer katacak" dedi.

(AH-Y)



01.08.2017 10:18:56 TSI

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