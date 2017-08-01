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Söke Organize Sanayi Bölgesinde son durum değerlendirmesi

01 Ağustos 2017 Salı, 10:20
Söke Organize Sanayi Bölgesinde son durum değerlendirmesi
Söke Organize Sanayi Bölgesinde son durum değerlendirmesi

(Fotoğraflı)

Levent Tuncer
AYDIN (İHA) - Söke Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetim kurulu, düzenlediği basın toplantısında gündeme getirilen bazı iddialara cevap verirken, OSB'nin son durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Toplantıda OSB Yönetim Kurulu Başkanı Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu, Başkan Vekili Belediye Başkanı Süleyman Toyran, yönetim kurulu üyeleri Haluk Kutlay, Haldun Işıklı ve Kasım Üzüm bulundu.

OSB ile ilgili 'Tehlike çanları çalıyor' gibi başlıklarla asılsız iddiaların ortaya atıldığını, yürütülen başarılı sürecin gölgelenmeye çalışıldığını belirten Söke OSB Yönetim Kurulu Başkanı Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu; "Söke OSB, Söke'nin göz bebeği. Herkes bizi sevmek zorunda değil, ama herkes Söke'yi sevmek zorunda" dedi. Söke OSB'de kanunsuzluk ve usulsüzlüğe prim vermediklerini ve vermeyeceklerini belirten Kaymakam Kurtbeyoğlu; "İhalelerimizi kamu ihale kanununa göre yapıyoruz. İçilen sudan çaya kadar teklif ve ihale usulü ile alım yapıyoruz. OSB'deki değerleri har vurup, harman savurmuyoruz. Çeşmede yemek, Bodrum'da rakıya harcamıyoruz" dedi.

OSB'de kendi yönetim döneminde yapılan çalışmaların değerlendirmesini yapan Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu; geçen yönetim döneminde alınan 10 milyon TL kredinin 7.5 milyon TL'sinin kendi dönemlerinde ödenerek kredi borcunun kapatıldığını, katılımcılardan arsa bedeli karşılığı alacağın kalmadığını söyledi. Kurtbeyoğlu, gerçekleşen mali disiplin ve yönetim anlayışı ile 5.9 milyon TL tasarruf sağlandığını da sözlerine ekledi. Söke OSB'nin altyapı anlamında tam bir şantiye alanına döndüğünü belirten Yönetim Kurulu Başkanı Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu, ihalesi yapılan elektrik, doğalgaz ve arıtmada işlemlerin planlandığı hâliyle sürdüğünü ifade etti. 2017 yılını Söke OSB'de 'altyapı yılı' olarak ilan ettiklerini ve yılsonuna kadar çalışmaların tamamlanacağını dile getiren Kaymakam Kurtbeyoğlu; eleştirilere konu olan OSB yolunun ihale edildiğini, yüklenici firma tarafından 70 gün sonra satı kaplama yapılmış olarak tamamlanacağını söyledi.

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu OSB'de devam eden yatırımlar hakkında da bilgiler verdi. TARİŞ'le yer tahsis sözleşmesini imzalanmasının ardından 2018 yılında OSB'deki yerini almayı hedeflediğini belirten Kaymakam Kurtbeyoğlu; "Türkiye'nin önde gelen firmalarından KİPAŞ Söke yatırımı için ciddi bir hazırlık içinde. Şantiyesini kuran firma zemin etüdü ve çevre çalışmalarını yaparken, son bilgiye göre Söke yatırımında kullanacağı makinaların alımını yaptıklarını öğrendik" dedi. Ölçü trafosu üreten ESİTAŞ'ın tahsis edilen 10 dönüm arazide kurulum çalışmasının devam ettiğini, istihdama ciddi katkı sağlaması beklenen Uçak Tekstil'in ise tahsis edilen arazisinde dolgu çalışmalarını yaptığını belirten Söke OSB Yönetim Kurulu Başkanı Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu; 2018 yılının firmaların oluşumlarını tamamlaması açısından önemli bir yıl olduğunu söyledi.

Söke OSB'de yatırım yapmak isteyen çok sayıda firmanın yer talebi olduğunu ancak cevap veremez hale geldiklerini belirten Söke OSB Yönetim Kurulu Başkanı Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu; "Firmalar adeta yer için yalvarıyor. Söke OSB sınırlarını genişletmek elbette gündemimizde. Koşullar oluştuğunda neden olmasın" diye konuştu.
(LT-MB-Y)

01.08.2017 10:22:52 TSI
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