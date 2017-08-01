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Simav'da turizm projeleri değerlendirildi



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde, belediye tarafından hazırlanan turizm projeleri Kültür ve Turizm Bakanlığı görevli heyetleri tarafından incelenerek değerlendirildi.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, "İlçemizde yapılacak olan turizm projelerini, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan gelen 4 ayrı heyetin incelemesine sunduk. Değerlendirme öncesi, gölcük yaylası başta olmak üzere, Babuk Bey Hamamı, Veral Konağı ve Simav Kent Müzesi incelemeleri yapıldı. Projelerin uygulanma alanları gezildi.

Simav'da hayata geçirilmesi planlanan turizm projeleri için, vatandaşların görüşlerine de yer verileceği belirtildi. (MEİ-EFE)



01.08.2017 10:27:23 TSI

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