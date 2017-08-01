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ESOGÜ TÖMER'in misafir öğrencileri Mahmudiye Atlı Terapi ve Rehabilitasyon Araştırma Merkezini ...

01 Ağustos 2017 Salı, 10:32
ESOGÜ TÖMER'in misafir öğrencileri Mahmudiye Atlı Terapi ve Rehabilitasyon Araştırma Merkezini ziyaret etti
ESOGÜ TÖMER'in misafir öğrencileri Mahmudiye Atlı Terapi ve Rehabilitasyon Araştırma Merkezini ziyaret etti

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (TÖMER) yaz okulu için gelen yabancı öğrenciler, Mahmudiye ESOGÜ Atlı Terapi ve Rehabilitasyon Araştırma Merkezini ziyaret etti.
18 ülkeden gelen yabancı öğrencilere, TÖMER Müdür Yardımcısı Dr. Ersin Karademir başkanlık etti. Mahmudiye Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünde misafir edilen öğrencilere, İlçe Kaymakamı Gökhan Dolaş, Anadolu Tarım İşletmesi Müdürü Yıldıray Çil ve Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Mustafa Arslan ev sahipliği yaptılar. Öğrencilere Mahmudiye tarihi ve atçılık hakkında bilgi verildi.
İlçe Kaymakamı Gökhan Dolaş, "Öğrencilere, konuştukları güzel Türkçelerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
(İHA-MET-Y)

01.08.2017 10:34:05 TSI
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