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Çocuklara her hafta sonu robotik atölye

01 Ağustos 2017 Salı, 10:33
Çocuklara her hafta sonu robotik atölye
Çocuklara her hafta sonu robotik atölye

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana'da çocuklar, her hafta sonu, Maker Teknoloji Atölyesi ile robotların dünyasıyla buluşuyor.
Optimum Alışveriş Merkezi, çocuklar için robotik atölye düzenledi. Çukurova Bilişim Teknolojileri Eğitim ve Araştırma Derneği (ÇUBİTED) bünyesindeki Maker Teknoloji ve Mag-Net Web, çocuklara yönelik kodlama, robotik ve 3D tasarım konularında atölye çalışmaları yapıyor.
Adana Maker Teknoloji ve Optimum AVM işbirliğiyle düzenlenen robotik atölyede 5-15 yaş arası çocuklar kendi robotlarını tasarladılar. Alışveriş merkezi içerisindeki etkinlik alanında düzenlenen atölyede öncelikle kodlamanın temel kurallarını öğrenen çocuklar tasarladıkları robotları akıllı telefonlarıyla kontrol ederek, robot futbol maçında gönüllerince eğlendiler.
Alışveriş merkezinde çocukların robotik ve kodlama dünyasına giriş yapmalarını sağlayan Maker Teknoloji Atölyesi ücretsiz olarak, her hafta sonu cumartesi ve pazar günleri 13:00 ile 18:00 saatleri arasında düzenleniyor.
(ELF-Y)

01.08.2017 10:35:07 TSI
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