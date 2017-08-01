Kafasına Kalas Düştü
Serkan Şansever
ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir kişi çalışmak için gittiği evde kafasına kalas düşmesi sonucu yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay ilçeye bağlı Kula Köyü'nde meydana geldi. H.K. (51), çalışmak için gittiği evde tadilat yaptığı esnada dikkatsizliği nedeniyle kafasına kalas düşmesi sonucu yaralandı. Yaralı Bayat Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
(SŞ-BÖ)
01.08.2017 10:35:56 TSI
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