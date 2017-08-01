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Turan, halı saha açılışına katıldı



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Utku Yaşar Cüce

ÇANAKKALE (İHA) - AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Çan ilçesi Terzialan Beldesinde kapalı halı saha açılış törenine katıldı.

Terzialan Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen açılış programa katılan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, meydanda vatandaşlarla birlikte olup sohbet etti. Çan'ın geçmişten bugüne göstermiş olduğu büyümeye vurgu yapan Turan, "Çan ilçemiz, son yıllarda büyük bir atılım gösterdi. Sağlıktan, eğitime, çevre düzenlemesinden, alt yapıya kadar birçok proje hayata geçirildi. Beldelerimiz, köylerimiz yatırımlarla beraber gelişmeye devam ediyor. Bugün burada Terzialan Belde Başkanlığımızın hemşerilerimizin hizmetine sunduğu kapalı halı saha açılışı dolayısıyla bir araya geldik. Köylerimize, beldelerimize, ilçelerimize spor alanında birçok tesisi sizlerin hizmetine sunduk. Bizler bu topraklara sevdalıyız. Bu topraklara hizmet etmek için varız" dedi.

(UYC)



01.08.2017 10:41:18 TSI

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