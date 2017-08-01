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Sesli uyarı sistemi görme engellilerin gözü oldu

- Batman'da trafik ışıklarına Türkçe ve Kürtçe sesli uyarı sistemleri kuruldu



(Fotoğraflı)



Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN (İHA) - Batman'da trafik ışıklarına kurulan Türkçe ve Kürtçe sesli uyarı sistemleri görme engellilerin gözü oldu. Görme Engelliler Derneği Başkanı Adnan Sapancı, sistemin engellilerin hayatını kolaylaştırdığını ve onları tehlikeden koruduğunu vurguladı.

Batman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü kentteki trafik ışıklarına görme engelliler için "Konuşan Akustik Sesli Uyarı Sistemi" kurdu. Türkçe ve Kürtçe komut veren sistem, uzun zamandır bu çalışmanın yapılmasını bekleyen görme engellilerin gözü oldu. Sistem sayesinde başkasının yardımı olmadan karşıdan karşıya geçen engelliler, kendilerini güvende hissettiklerini belirtti.

Görme Engelliler Derneği Başkanı Adnan Sapancı, daha önce yolun karşısına başkalarının yardımı ile geçmek zorunda kaldıklarını belirterek, kurulan sesli uyarı sistemiyle kimsenin yardımı olmadan karşıdan karşıya geçebildikleri vurguladı. Sapancı, "Belediye tarafından kurulan sesli uyarı sistemi Türkçe bilmeyenler içinde Kürtçe uyarıda da bulunuyor. Bu ışıklar bizim için çok faydalı çünkü geçmişte birçok arkadaşımız ışıklarda sesli uyarı sisteminin olmamasından kaynaklı trafik kazaları geçirerek hayatlarını kaybetti. Kimisi engellerinin üzerine bir engel daha ekleyerek bedensel engelli de oldular. Bu yüzden bu tür çalışmalar çok faydalı bu çalışmaları kentimize kazandıran Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

(MŞY-MP-Y)



01.08.2017 10:41:44 TSI

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