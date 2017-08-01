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Başkan Çalışkan, Türkçe'nin gönül elçilerini makamında kabul etti



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KARAMAN (İHA) - Yunus Emre Enstitüsü aracılığı ile Türkçe öğrenen ve Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi bünyesindeki yaz okulu kapsamında Karaman'a gelen yabancı öğrenciler Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan'ı makamında ziyaret etti.

Türk dilini ve kültürünü gerçekleştirdiği eğitim ve kültürel faaliyetlerle dünyanın dört bir köşesine başarıyla taşıyan Yunus Emre Enstitüsü her yıl on binlerce insana Türkçe öğretiyor. Yunus Emre Enstitüsünün yurt dışındaki Türkçe kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerler ile yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümlerinde okuyan yabancı öğrenciler "Türkçe Yaz Okulu" programı kapsamında Türkiye'ye geldi. İran, Azerbaycan, Kosova, Mısır ve Cezayir'den gelen 18 yabancı öğrenci, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mert Öksüz refakatinde Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, "Türkçe'nin başkenti Karamanımız da siz değerli gönül elçisi öğrencilerimizi ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Sizler Türkçe öğrenmenin yanı sıra gönül elçisi görevini üstlenmiş bulunmaktasınız. Bu sayede ülkemizin, Karamanımızın cömertliğini, misafirperverliğini ve hoşgörüsünü ülkelerinize en güzel biçimde anlatacaksınız. İnşallah şehrimizde bulunduğunuz süre içerisinde güzel anlar yaşarsınız. Hepinize yaşamınızda başarılar diliyorum" dedi.

Ziyaret sonrasında yabancı öğrencilere Karaman Belediyesi tarafından şehir merkezinde bulunan tarihi mekanlar ve sosyal tesisler gezdirildi.

(MD-AH-Y)



01.08.2017 10:46:09 TSI

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