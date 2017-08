YEREL HABERLER / OSMANİYE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Cihangir: "Şehitler diyarı Osmaniye'ye şehitler anıtı ve şehitlik müzesi yapılmalı"

Resul Özdil

OSMANİYE (İHA) - Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti (CGC) Başkanı, Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Cihangir, Türkiye'de en çok şehit veren illerden olan Osmaniye'de, şehitlik anıtı ve şehitlik müzesi yapılmasının büyük bir beklenti haline geldiğini söyledi.

Cihangir, Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği'ni ziyaretinde vatan topraklarında hür ve bağımsız yaşamanın şehitler ve gaziler sayesinde mümkün olduğunu, onların emanetlerine sahip çıkmanın her Türk vatandaşının görevi olduğunu ifade etti. Cihangir, "Şehitlerimiz ve gazilerimiz için ne yapsak az olduğunu biliyoruz. Fakat, vatan toprakları için 250 den fazla şehit vermiş Osmaniyemizde, şehitlik anıtı ve şehitlik müzesi olması yönünde halkımızın beklentisi söz konusu. Bizler de cemiyet olarak sosyal sorumluluk bilinciyle bunu gündeme getirmek istedik. Gerek yerel idare ve gerekse de valilik ve milletvekillerimizin halkımızın bu beklentisine duyarsız kalmayacaklarını umut ediyoruz" dedi.

Cihangir, şehitlerin vatan ve milletin bekası, birlik ve beraberlik için canlarını seve seve verdiğini anımsattı.

Yetkililerden şehitlik anıtı ve müzesi konusunda adım atmalarını arzuladıklarını dile getiren Cihangir, "Bu kadar şehit veren bir kentte, güzel bir şehitlik anıtı ve müzesi yapılması yönünde halkımız arasında da beklenti oluştu. Bunun yetkililerimizden de bu anlamda adı atmalarını bekliyoruz. Kentimize yakışır, bu yiğit şehitlerimizin adlarının ve kısa bilgilerinin olduğu anıt ve müze yapılmasını bekliyoruz. Bizler cemiyet olarak bunun takipçisi olacağız, her zaman dillendireceğiz. Bu kapsamda bizim için canını feda eden şehitlerimizin geride kalan yakınlarına sahip çıkmalıyız. Her şeyi devletten beklemekte yanlış. STK'lar da şehitlerimizin yakınlarına ve gazilerimize sahip çıkmalı, koruyup kollamalıyız" şeklinde konuştu.

Cihangir, yönetim kurulu üyesi ve Radyo 80 sahibi Şükrü Tozluklu'nun Başbakan Binali Yıldırım'ın elinden aldığı birincilik ödülünün yanı sıra ayrıca yarışmadan elde ettiği maddi geliri de şehitler derneğine bağışlamasının kendilerini gururlandırdığını sözlerine ekledi.

Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Durmuş Öksüz, Osmaniye'nin 252 şehidinin olduğunu belirterek, "Derneğimiz kanunlar çerçevesinde şehit ailelerimize ve gazilerimize destek olmaya gayret etmektedir. Bizlerde dernek olarak bu konuyu yetkililerimize aktaracak ve takipçisi olacağız. Bu anlamda, anıt ve müze konusunda göstermiş olduğunuz hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

01.08.2017 10:48:25 TSI

